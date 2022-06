Salvatore Paravia, marito Maria Monsè e la figlia Perla/ “La terapia di coppia ci ha aiutato”

Salvatore Paravia e Maria Monsé: il matrimonio e la nascita della figlia Perla

Salvatore Paravia e Perla sono il marito e la figlia di Maria Monsé, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra l’imprenditore salernitano e la conduttrice che sono felicemente sposati dal 2006. Dal loro amore è nata anche una figlia femmina di nome Perla che in diverse occasioni ha partecipato ad alcuni salotti televisivi in compagnia della mamma. Proprio la Monsè parlando del marito ha raccontato di averlo sposato per ben cinque volte. Il motivo? “Siamo due persone romantiche e pure nostra figlia Perla lo è altrettanto, quindi ci fa piacere rinnovare la promessa matrimoniale. L’abbiamo reso pubblico per lanciare un messaggio a tutte le persone che, al giorno d’oggi, hanno perso questo senso del matrimonio” – ha confessato la Monsè dalle pagine del settimanale Lei.

Sophie Codegoni favorita dagli autori del Gf Vip?/ Maria Monsé:"Doveva finire come Clizia..."

La ex gieffina ha poi aggiunto: “sono una donna romantica e anche un po’ all’antica, conservatrice dei valori di un tempo come appunto la famiglia. Sono cresciuto in Sicilia con questo tipo di educazione e ci tengo a portarla avanti. Il matrimonio è un sogno a cui tener fede sempre”.

Maria Monsè e Salvatore Paravia: “la terapia di coppia ci ha aiutato”

Nonostante il grande amore, Salvatore Paravia e Maria Monsé, come tutte le coppie, ha vissuto dei momenti di alti e bassi. Per questo motivo i due sono ricorsi ad un aiuto entrando in terapia di coppia. Proprio la Monsé ospite del programma radiofonico condotto da Francesco Fredella ha confessato: “facciamo delle sedute dallo psicologo che ci fa parlare, raccontare… Abbiamo quindi scelto questo tipo di percorso. Siamo molto contenti”.

Maria Monsè “Manuel Bortuzzo e Lulù? Lui è d'oro, lei…”/ “Jessica finta santarellina”

Non solo, la conduttrice ha fatto una rivelazione choc sul marito: “tanti pensano che lui sia uno dedito alla famiglia che non si pavoneggia, invece lui è molto vanitoso. Quando riceve dei complimenti sui social gli fa tanto piacere, quindi non vorrei che cedesse alle lusinghe della prima arrivata che dice tre cavolate per farlo cadere come una pera cotta!”. Sul finale ha poi aggiunto: “tra i due ormai sono più gelosa io! Poi Salvatore sa che io sono tutto fumo, alla fine sto sempre in famiglia, non tradirei mai, neanche sotto tortura. Invece lui… mai dire mai!”.

LEGGI ANCHE:

Maria Monsè "Miriana Trevisan mi ha tradita"/ "Ha rovinato la nostra amicizia per..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA