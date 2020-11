Salvatore Paravia, marito Maria Monsé/ “Lite con Amedeo Goria! Non sapevo del bacio”

Salvatore Paravia, marito di Maria Monsé, e Amedeo Goria hanno litigato. Dopo la rivelazione del flirt risalente a oltre 20 anni fa tra la Monsé e il noto giornalista (che le avrebbe rubato un bacio in ascensore), oggi a parlare è proprio il marito della conduttrice e showgirl. Lo fa ai microfoni di RTL 102.5 News, svelando a Francesco Fredella di uno scontro nato proprio di recente con Goria. “Diciamo che c’è stato un confronto acceso. – ha esordito Paravia, che ha poi fatto una premessa. – In questi anni tra me e Amedeo si è istaurato un rapporto di amicizia, ero amico anche allo storico fidanzato di sua figlia Guenda, Stefano. Ci incontravamo spesso e abbiamo sempre avuto un bel dialogo”. È per questo che, quando è venuto a sapere del bacio che Amedeo Goria ha provato a dare a sua moglie in ascensore anni fa dalla Tv, ci è rimasto male.

Salvatore Paravia contro Amedeo Goria: “Non mi ha detto del bacio a Maria Monsé, l’ho vissuta male!”

“Quando è successa questa cosa del flirt l’ho vissuta male!” ha dichiarato su RTL 102.5 News Salvatore Paravia. Per poi spiegare: “Quando ho chiesto ad Amedeo perché non me l’avesse detto, lui è stato superficiale nella risposta, mi ha detto di non avermelo detto per una questione di stile”. Una discussione, a quanto pare, nata pochi giorni fa, dopo aver accompagnato Maria Monsé e Amedeo Goria al Palatino per la diretta di Barbara D’Urso. Uno scontro che, a quanto pare, non del tutto chiarito dopo la risposta ritenuta ‘superficiale’ di Amedeo Goria. Abbiamo allora chiesto a Paravia se, negli anni successivi a quell’episodio, ci sia stato qualche altro segnale ‘romantico’ da parte di Amedeo Goria nei confronti della Monsé, lui ci ha risposto: “Lui è uno a cui piacciono le donne, il lupo, poi, perde il pelo ma non il vizio!” Tuttavia ha chiarito: “Non ho di certo paura di lui né sono geloso, anche perché non è il primo uomo che corteggia mia moglie!”



