Salvatore Ronghi passa alla Lega: “Unici a occuparsi del Sud”/ “Ora vinciamo Europee e Regionali in Campania”

Salvatore Ronghi passa alla Lega. Lo ha annunciato lo stesso ex consigliere regionale di Alleanza Nazionale, già segretario generale della giunta regionale del Lazio a guida Polverini, ora presidente di “Sud Protagonista”. Ne ha parlato nel corso dell’appuntamento a Napoli, alla presenza del sottosegretario al Lavoro e commissario in Campania della Lega, Claudio Durigon, mentre a margine ha reso noto che non si candiderà alle elezioni europee, ma sarà in campo per le prossime regionali in Campania.

Morelli: “obbiettivo dossieraggio è assassinare la Lega”/ “Mandante è politico: spiano per condizionare voti”

«Oggi aderisco alla Lega perché è l’unico partito che in questo momento garantisce interventi sostanziali in tutto il Sud e non è solo il ponte sullo Stretto ma soprattutto il tema del lavoro», ha dichiarato Salvatore Ronghi, come riportato dall’Ansa. L’obiettivo è quello di portare avanti l’azione politica «per il lavoro e lo sviluppo in Campania e nelle altre regioni del Sud Italia nell’ambito di una nuova alleanza politica» che deve ripartire dal territorio e mettere al centro dell’attenzione lavoro e sviluppo. «Lo faremo con iniziative e strumenti concreti e di qualità, come il piano straordinario per il lavoro nel Sud, che abbiamo presentato nel maggio scorso a Pozzuoli», ha aggiunto Ronghi.

Eletti Lega Abruzzo, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi dei 2 consiglieri con Marsilio

“DOBBIAMO RIMEDIARE AI DISASTRI DI DE LUCA IN CAMPANIA”

Il politico ha citato anche il lavoro svolto dal sottosegretario della Lega, Claudio Durigon, ma anche «i provvedimenti per le infrastrutture nel Sud» che il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini «sta realizzando a beneficio del Sud e dell’Italia intera. Tra essi proporremo la realizzazione dell’aeroporto di Grazzanise». Come riportato dall’Ansa, Salvatore Ronghi, che ha un passato sindacale, ha compiuto anche un’analisi sull’occupazione in Campania. «Mentre l’Italia, grazie al governo di centrodestra, ha raggiunto il massimo del livello occupazionale, la disoccupazione in Campania e particolarmente a Napoli è ancora al 21%, questa è una vera emergenza da affrontare urgentemente come priorità nazionale».

Cantalamessa: "Dietro Striano ci sono mandanti"/ "Dossier Lega? Vogliono danneggiarci perché diamo fastidio"

A proposito del suo passaggio nella Lega, Ronghi ha sottolineato che «l’obiettivo è vincere le elezioni europee e, dopo gli anni di disastri provocati da De Luca e dal centrosinistra e dopo l’assistenzialismo parassitario alimentato da M5s in Campania, vincere le Regionali in Campania con una proposta politica forte e credibile per dare alla nostra regione un governo di alta qualità e statura istituzionale». Queste sono le sfide per Ronghi: «Io lavorerò fortemente per raggiungere questo obiettivo».











© RIPRODUZIONE RISERVATA