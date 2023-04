Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, I Siculi di Pechino Express/ Lui “è la stata la mia arma in più”

I Siculi, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo: ancora in gioco a Pechino Express 2023

I Siculi, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, sono una delle coppie concorrenti della nuova edizione di Pechino Express 2023, il reality game di successo condotto da Costantino Della Gherdesca. “La coppia più bella del mondo”, come si sono autodefiniti, durante la terza tappa di Pechino Express – La via delle Indie hanno incontrato non poche difficoltà. Tra gli obiettivi della puntata c’era quello di dirigersi in un centro di yoga a Mysore dove si sono dovuti esibirà in una serie di posizioni da inviare poi ad Enzo Miccio. Non sono mancati i momenti di difficoltà, come quando hanno dovuto scalare una risalita di un fiume a colpi di remi per raggiungere l’antico Tempio di Hanuman, una delle divinità più amate in India.

Liceo Berchet Milano, petizione degli studenti/ “Malessere per metodi educativi prof”

L’obiettivo era quello di oltrepassare la sponda del fiume per poter guadagnare un importante bottino: una cesta di cocco e fiori profumati da rendere come omaggio al Dio. Un’impresa non semplicissima per i Siculi che, pur non riuscendo a completare la scalata, sono riusciti a salvarsi.

I Siculi, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo a Pechino Express 2023: “avevamo dei dubbi…”

La partecipazione di Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, i Siculi di Pechino Express 2023, è arrivata dopo un attenta riflessione dell’ex campione di calcio. Proprio Schillaci, bomber della Nazionale di Calcio Italiana, ha raccontato: “quando sono stato contattato dalla redazione, all’inizio avevo dei dubbi se partecipare o meno a questo reality. Anche perché venivo da una situazione un po’ così, in cui non sono stato bene fisicamente”. A convincere l’ex campione di calcio è stata la moglie come ha confessato: “mia moglie mi ha convinto dicendomi che dovevo riprendere in mano la mia vita. E allora siamo partiti. A ‘Pechino Express’ è stata Barbara a darmi coraggio e forza, avere lei con me mi ha permesso di affrontare il viaggio senza pensieri. È la stata la mia arma in più, una guerriera”.

SCUOLA/ Le vite degli altri, un imprevisto che sfida l'omologazione

Proprio la moglie, Barbara Lombardo, parlando del marito ha precisato: “siamo una coppia molto affiatata, ci amiamo da sempre quindi abbiamo messo in campo solo l’amore”

LEGGI ANCHE:

Sunak "preoccupato da gender a scuola"/ "Cambio sesso sociale impatta sui bimbi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA