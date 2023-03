Salvatore Sirigu, grave infortunio in amichevole/ Si teme rottura tendine d’Achille

Il portiere della Fiorentina, Salvatore Sirigu, si è infortunato al tendine d’Achille, e stando alle prime indiscrezioni circolanti le notizie non sembrerebbero essere positive. Secondo quanto emerso, così come riportato dai principali organi di informazione sportiva online, l’ex portiere del Paris Saint Germain avrebbe accusato un problema a seguito dell’amichevole fra la Fiorentina e il Seravezza, partitella terminata con il risultato di cinque reti a uno per i primi. Lo stop di Salvatore Sirigu avrebbe destato non poca preoccupazione in casa Viola, anche se si attendono al momento notizie più certe in merito ad un eventuale stop e ai tempi di recupero.

Tutto è accaduto, come sottolineato dai colleghi di Tuttomercatoweb, in occasione del primo tempo della partitella contro il Seravezza: dopo un retropassaggio di testa da parte di Ranieri, Sirigu è intervenuto per evitare il corner dando vita ad un allungo sulla linea di fondo campo. Proprio in quell’occasione l’estremo difensore della compagine toscana si è fatto male, facendo tutto da solo, al tendine d’Achille. L’intervento dei sanitari della compagine toscana è stato immediato, con i medici che sono subito entrati sul rettangolo di gioco per fornire le prime cure all’ex portiere del Genoa.

SALVATORE SIRIGU, GRAVE INFORTUNIO: AL SUO POSTO PROMOSSO CEROFOLINI

Dopo qualche minuto lo stesso Salvatore Sirigu non è riuscito a continuare la gara di conseguenza è stato messo su una barella e poi trasferito sull’ambulanza presente allo stadio. Il veicolo di emergenza non si è comunque diretto verso l’ospedale ma si è recato presso il centro sportivo dove sono stati svolti tutti gli accertamenti del caso.

La preoccupazione è alta, soprattutto fra i tifosi, e dopo lo stop è stato premiato a secondo portiere il giovane Cerofolini, in campo nella ripresa della partitella di ieri. Il ruolo di terzo è invece andato a Tommaso Martinelli, Primavera classe 2006. Sono attesi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Sirigu nelle prossime ore.

