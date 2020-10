Salvatorico Renga, padre Francesco/ “Ora è di nuovo con mamma Jolanda…”

Salvatorico Renga, il padre di Francesco Renga, è scomparso poche settimane fa dopo aver combattuto contro l’Alzheimer, una malattia che non gli permetteva di riconoscere i figli. “L’Alzheimer è brutto. Mio padre si ricorda solo di mia madre. Quando vede la mia sorella gemella, la scambia per lei”, aveva raccontato Francesco Renga in un’intervista rilasciata a ottobre 2019 ai microfoni di Domenica In. Un dolore enorme per Francesco Renga, la sorella gemella Paola e ol fratello Stefano che sono stati vicini al padre in ogni istante, essendo l’unico genitore rimasto dopo la morte di mamma Jolanda. La scomprsa di papà Salvatorico è stata affrontata dall’artista in famiglia, evitando di annunciarla immediatamente. Renga, infatti, ha dedicato un post al padre qualche giorno dopo la sua morte.

IL RICORDO DI FRANCESCO RENGA PER PAPA’ SALVATORICO

Con una foto tratta dal videoclip della canzone “Dimmi”, dopo aver detto addio a papà Salvatorico insieme alla sorella Paola e al fratello Stefano, Renga ha dedicato un toccante pensiero al genitore che ha vissuto gli ultimi anni facendo i conti con l’Alzheimer che non gli ha permesso di trascorrere come avrebbe meritato tutto il suo tempo con la famiglia. La scomparsa di papà Salvatorico è un dolore che resterà in esterno nel cuore di Renga che, tuttavia, come consolazione, ha quella di saperlo nuovamente accanto a mamma Jolanda. “Mio padre se n’è andato… mi piace pensare che ora sia finalmente di nuovo insieme a mia madre, Jolanda il suo unico grande amore”, ha scritto su Instagram.





