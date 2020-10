Salverò mia figlia/ Su Rete 4 il film con protagonista Kayla Ewell (oggi, 10 ottobre)

‘Salverò mia figlia‘ va in onda su Rete 4 oggi, 10 ottobre 2020, a partire dalle 16.40. Si tratta di un film del 2014 nato e voluto per il piccolo schermo, un ottimo prodotto ideato e destinato ad avere un alto share di pubblico. La pellicola è americana, un thriller drammatico tensiogeno nel contenuto e psicologico nella trama che si ispira a certo cinema del grande riferimento per tutti i cineasti Alfred Hitchcock. Regista di ‘Salverò mia figlia’ Michael Feifer, già noto sul piccolo schermo per lungometraggi televisivi dedicati alla famiglia, sia in contesti drammatici così come non ha mai disdegnato alternare il suo cinema con copioni più brillanti. Se nel passato lo incontriamo con film come ‘Un amore degenerato’, una storia non molto dissimile dal film rete 4 del pomeriggio del 10 ottobre, ‘Natala a casa Anderson’ è più arioso e allegro nella trama.

Michael Feifer ha collezionato oltre 67 regie in carriera e decine di altre pellicole come produttore, un vero esperto dell’industria cinematografica che difficilmente ha sbagliato le sue produzioni in un arco di tempo davvero ridotto considerando l’età del produttore e regista. Nel cast, protagonista principale della storia nel ruolo di Rachel, la giovane e talentuosa Kayla Ewell, nota al grande pubblico televisivo per il suo personaggio più celebre, quello di Caitlin Ramírez nella soap opera ‘Beautiful’.

Al cinema l’abbiamo incontrata in pellicole anche comiche e dedicate all’universo adolescenziale come in ‘Fired Up! – Ragazzi pon pon (Fired Up!)’, mentre in Tv ha dato prova di poter recitare ruoli intensi e drammatici come nella celebre serie young adult ‘The Vampire Diaries’ o ‘Profiler – Intuizioni mortali’, ancora una volta una serie Tv di grande succeso. Al suo fianco in ‘Salverò mia figlia’, l’attrice Christy Carlson Romano, prima cantante poi interprete di un cinema soprattutto di genere horror, in ogni caso specializzata nel thriller televisivo, un ruolo che sa ben interpretare.

Salverò mia figlia, la trama del film

Ecco la trama di Salverò mia figlia. Rachel è una giovane mamma, la piccola Mia, sua figlia, ha solamente tre anni e lei la cresce con amore grazie alla quota di mantenimento che ogni mese il marito le invia regolarmente. Succede però che l’ex marito non possa concedersi più, in seguito ad un ridimensionamento dello stipendio, di poterle accreditare la cifra che viene pattuita in forma ridotta, motivo per il quale la donna deve assolutamente tornare al lavoro per non perdere l’affidamento della bimba. Ovviamente il lavoro comporta sacrifici per entrambi, quindi inizia la ricerca di una scuola per l’infanzia alla quale affidare la piccolina durante le ore di lavoro di Rachel e, dopo una breve ricerca, trova sicurezza nell’affidare Mia alla maestra Gabby, un piccolo asilo consigliato dalla sua migliore amica.

Tutto procede bene: Rachel sente che Gabby è la persona giusta sino al giorno in cui la giovane mamma si accorge che l’attaccamento della maestra nei confronti di sua figlia assume connotati quasi morbosi, motivo per il quale inizia a considerare la situazione. Rachel decide di agire e nasconde una telecamera che riprenda l’atteggiamento della maestra Gabby nei confronti di Mia e degli altri bambini, ma la verità che scoprirà va oltre ogni immaginazione.



