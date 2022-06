Salvini: “Ambientalisti che hanno bloccato Raccordo sono cretini”/ “Serve nucleare”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato intervistato stamane dal programma di Canale 5, Mattino 5. Tanti gli argomenti trattati dall’ex ministro dell’interno a cominciare dalla protesta degli ambientalisti sul Raccordo Anulare: “Tutelare l’ambiente e lasciare ai nostri figli una terra sana è fondamentale – spiega Salvini in diretta tv – ma senza follie e ideologie, quelli che hanno bloccato il raccordo anulare hanno commesso un reato, non è una protesta, magari se qualcuno ha prenotato una visita medica in un ospedale 8 mesi fa e quell’ora di ritardo può salvare o meno una vita, ecco quei cretini hanno commesso un reato e dovrebbero chiedere scusa a migliaia di persone”.

Quindi, rimanendo sul tema ambientale, Matteo Salvini ha spiegato: “Serve il gas perchè mettiamo a rischio gli ospedali, ma serve il nucleare. In questa mattina mentre noi siamo in onda, al mondo sono operativi 440 reattori, più di cento in Europa, decine in Francia”.

MATTEO SALVINI: “IO VOTO LEGA DAL 1992…”

E ancora: “Il nucleare di ultima generazione è sicuro e più ‘ambientalmente ideale’ perchè non produce scorie, non è più Chernobyl tanto per capirci. In Romania stanno lavorando a dei reattori modulari, come i Lego, dei mini reattori che alimentano uno a due città”.

Chiusura dedicata alla crisi del Movimento 5 Stelle a seguito della clamorosa scissione dell’ex leader pentastellato Luigi Di Maio, che ha deciso di abbandonare il Movimento per creare un proprio gruppo parlamentare: “Io ho iniziato a votare quando avevo 19 anni Lega – racconta ancora Matteo Salvini – per la prima volta nel 1992 e dopo 30 anni ho sempre questa passione e questa idea politica. Quando vieni eletto dai cittadini sotto una bandiera per portare avanti delle idee e poi molli partito e poltrona simpatico non mi stai. Se io un domani mi stufassi, farei altro nella vita”.

