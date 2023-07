Salvini: “Centrodestra unito in Ue, patto per le Europee”/ “Noi con Ppe e Conservatori: stop alleanza Ursula”

SALVINI VERSO LE EUROPEE: “PATTO PER CENTRODESTRA UNITO IN UE”

Per il vicepremier e Ministro dei Trasporti Matteo Salvini il patto che tiene al Governo ormai da 9 mesi (con una coalizione rodata ormai da anni, eredità diretta di Silvio Berlusconi) sarà sottoscritto e ribadito anche in Ue tra un anno per la Elezioni Europee 2024. Lo spiega in una lunga intervista al “Corriere della Sera” nei giorni delle trattative tra Consiglio Ue e MES con le conferme delle difficoltà delle grandi alleanze di Centrosinistra in Francia come in Germania e Spagna.

Domani Salvini incontrerà Marine Le Pen dopo i gravi fatti di questi giorni in Francia, con lo Stato di Macron sotto attacco per la morte del 17enne Nahel a Nanterre: «noi al Governo Ue con tutto il Centrodestra, nessuno escluso». Secondo Salvini, «Vanno spezzati gli innaturali patti di potere con socialisti e sinistre che hanno tagliato fuori una fetta considerevole di centrodestra». L’obiettivo è evitare il riproporsi della “maggioranza Ursula” – ovvero la composizione dell’attuale Commissione Ue con Ppe, Pse, Liberali (Macron) e Verdi: «Timmermans (verde, ndr) non difende gli interessi di lavoratori e imprenditori italiani o europei, con le sue scelte disastrose aiuta la Cina, qualche banchiere e alcune multinazionali straniere ricche e potenti. Ha approccio ideologico preoccupante». Salvini non si scorda come nacque la “maggioranza Ursula” al seguito della Presidente Von der Leyen dopo le Europee 2019:«una manciata di voti, 9, tra cui quelli grillini: si può e si deve cambiare».

«IL FUTURO DELL’EUROPA È IL CENTRODESTRA: BASTA ALLEANZE CON LA SINISTRA”. IL PIANO DI MATTEO SALVINI

E sul futuro dell’Europa il vicepremier Matteo Salvini è altrettanto chiaro: «tutto il Centrodestra unito, senza i socialisti. La sfida è evitare a tutti i costi che la sinistra possa restare nel governo europee dopo tutti i danni e gli scandali». In questo senso il leader della Lega si dice certo che tutti i partiti della maggioranza al Governo Meloni condividano questo obiettivo, da Fratelli d’Italia (Egr-Conservatori) a Forza Italia (Ppe): «Sono pronto a proporre un patto scritto, prima del voto: niente compromessi con la sinistra».

Matteo Salvini prova a fare un ragionamento pragmatico per le Elezioni tra un anno: «siamo certi che a Bruxelles serva una maggioranza chiaramente di centrodestra. Non posso credere che, tra i nostri alleati ed elettori, ci sia qualcuno che preferisca le sinistre o Macron al centrodestra unito. Escludere qualcuno a priori dall’alleanza di centrodestra è miope. Il vento è chiaro e le elezioni europee saranno decisive. Non vanno riaperte le porte ai socialisti e a una maggioranza Ursula, con Pd e 5 Stelle». Guardando all’insegnamento di Berlusconi sulla nascita del Centrodestra in Italia, l’obiettivo di Salvini è quello di coinvolgere Ppe e Conservatori per evitare i compromessi con i campi opposti: «Mi sembra sorprendente auspicare un’alleanza con chi ci ha attaccato duramente e senza motivo. Io sono impegnato per unire tutto il centrodestra, l’unità delle nostre famiglie politiche, che hanno solide radici valoriali comuni, va costruita a ogni costo: è una delle eredità di Silvio Berlusconi. Proprio Silvio si è sempre rivolto anche alla grande famiglia liberale, ben diversa dai liberal di Macron. Un’alleanza tra conservatori, liberali, cristiani e federalisti è nella logica delle cose». Chiosa sul futuro del governo dopo la morte dell’amico e federatore Silvio Berlusconi: per Salvini si ha il dovere di onorare l’impegno e l’eredità del Cav, «Per me era un amico, non solo un alleato. Ha creato il centrodestra e ha sempre combattuto per l’unità. Con Giorgia siamo in totale sintonia e sono certo che lo dimostreremo anche in Europa. II governo sta operando bene, i sondaggi sono molto positivi e la Lega cresce in modo rilevante anche secondo il sondaggio pubblicato proprio dal Corriere. Non possiamo rovinare questo lavoro di squadra».











