La risposta di Salvini allo sciopero-blocco della tangenziale di Bologna di Cgil e Fiom: “sopruso inaccettabile vendicarsi dei Referendum usando gli operai”

SALVINI CONTESTA IL BLOCCO DELLA TANGENZIALE DI BOLOGNA DURANTE LO SCIOPERO FIOM-CGIL

Quasi 7mila metalmeccanici scesi non in piazza ma sulle strade (bloccandole) della tangenziale di Bologna sull’A1 lo scorso 20 giugno 2025 non poteva non causare conseguenze e ripercussioni nel già delicatissimo rapporto tra sindacato “rosso” della Cgil e Governo dopo i Referendum dell’8-9 giugno e dopo lo scontro sul Dl Sicurezza. In una intervista a “Libero Quotidiano” è il vicepremier Matteo Salvini a rispondere per le rime al sindacato guidato da Maurizio Landini, dicendosi grandemente sorpreso di vedere in poco tempo una “risposta” come quella del grafico bloccato su una delle arterie principali del Paese.

E per di più, contravvenendo ad un reato deciso tra l’altro nel recentissimo Decreto Sicurezza contestato proprio dai Cgil e Fiom: nel tentativo di cercare una sorta di “incidente” politico sul tema dell’occupazione di suolo pubblico senza via libera ufficiale per il corteo di protesta, Salvini replica sul rischio degli operai che possono incorrere in denuncia dopo aver bloccato il traffico in tangenziale a Bologna. «Se un operaio della Cgil impedisce a migliaia di altri lavoratori di andare sul luogo di lavoro», sottolinea il leader della Lega ai colleghi di “Libero”, è qualcosa di assolutamente inammissibile.

Bloccare la tangenziale – che sia da attivisti ambientalisti o sindacati o chiunque altro – non è mai un diritto, bensì un «sopruso inaccettabile», una «violenza» bella e buona chiarisce Salvini: se vi sia un tentativo in capo al segretario Landini di cercare lo scontro sociale tra Cgil, Governo e lavoratori secondo il Ministro delle Infrastrutture non è un elemento da escludere. Di certo il sindacato che guida la Fiom (la sigla della Cgil per i metalmeccanici, tra l’altro il cui è ex leader è proprio Maurizio Landini, ndr) sta cercando di replicare al fallimento ingombrante dei Referendum su lavoro e cittadinanza che non hanno superato il quorum (e di molto).

DAL DL SICUREZZA AI REFERENDUM, IL NUOVO SCONTRO GOVERNO-CGIL: “NOI PROVIAMO A COSTRUIRE UN’ITALIA MIGLIORE, LORO…”

È così che per Matteo Salvini proprio questi tentativi messi in campo dalla Cgil e da Landini non possono cancellare la “Caporetto” dei risultati referendari: seppur dunque comprendendo la frustrazione politica e personale per la sconfitta, con annessa rabbia del segretario generale, ecco che non è comunque giusto «vendicarsi sugli italiani».

In attesa di capire dunque cosa può emergere come conseguenza effettiva a livello penale dalla maxi protesta dei metalmeccanici FIom-Cisl a Bologna, il vicepremier ribadisce l’impegno della Lega e del Governo di far capire all’intera popolazione l’importanza dell’ultimo Decreto Sicurezza: dagli sgomberi per le case occupate alle pene più aspre per chi truffa gli anziani, fino alla tolleranza a zero contro le borseggiatrici che non rimarranno automaticamente impunite se in presenza di minori.

Salvini difende l’operato del Governo nel tentare di portare il Paese in un futuro migliore di quanti problemi non abbia già, ma azioni come quelle del sindacato che “usa” lavoratori per fini politici non è affatto visto di buon occhio dall’intero Centrodestra, «così si vuole distruggere l’Italia».