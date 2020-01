Salvini cinghiale: manifesti choc a Torino/ Replica “Insulti imbecilli sono medaglie”

Matteo Salvini cinghiale: così è ritratto il leader della Lega in alcuni manifesti comparsi nelle scorse ore in pieno centro a Torino, nei pressi di Palazzo Nuovo. «Prima i cinghiali. Vota Matteo Suini», la didascalia dell’immagine che sta facendo il giro dei social network, con tanto di logo “Sega. Suini premier”. Ma c’è di più: nel fotomontaggio choc l’ex ministro dell’Interno indossa una felpa con la scritta “Polizia”, per schernire così anche le forze dell’ordine. Non è tardata ad arrivare la presa di posizione del diretto interessato: «Manifesti comparsi a Torino: io, con una maglia della Polizia, raffigurato come un cinghiale con un bel simbolo “Sega Suini Premier”. Gli insulti di questi imbecilli sono MEDAGLIE. Dispiace che in questo modo insultino anche le Forze dell’Ordine (anche se questi sinceri “democratici” preferiscono chiamarli “sbirri”…). P.s. Ma quanto hanno paura della Lega?!? Dai che il 26 gennaio in Emilia-Romagna e in Calabria SI VINCE!».

SALVINI CINGHIALE, MANIFESTI CHOC A TORINO

Questo è soltanto l’ultimo di una serie di sfottò offensivi nei confronti di Matteo Salvini, che ha colto l’occasione per ribadire la propria vicinanza alle forze dell’ordine. Sul caso è intervenuto anche l’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca: «Per certi ‘democratici’ di sinistra indossare la scritta ‘polizia’ è un motivo di vergogna? Noi siamo fieri delle nostre forze dell’ordine. E lo stesso vale per il rosario». L’esponente della Lega ha poi aggiunto: «Chi crede di insultare Matteo Salvini e le forze dell’ordine con simili manifesti non fa altro che convincerci del fatto che siamo dalla parte della ragione. Essere dalla parte Forze dell’Ordine, che ogni giorno difendono i cittadini rischiando di persona, per noi è un vanto».





