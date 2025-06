“NIENTE SPALLATA DALLA SINISTRA COI REFERENDUM, HA FALLITO”. SALVINI LANCIA MESSAGGIO ANCHE A FORZA ITALIA

Voleva essere una “spallata” al Governo Meloni, con proclami partiti mesi fa e fattisi più ingombranti con l’avvicinare del voto: ma i risultati dei Referendum portano l’esatto opposto, con il leader della Lega Matteo Salvini che intervistato dal “Corriere della Sera” lancia svariati messaggi dopo le urne, partendo dalle opposizioni del Centrosinistra. «La sinistra li ha trasformati nella spallata tentata al Governo», cercando però di cancellare riforme del lavoro che lo stesso Pd aveva approvato.

“TRUMP DEPORTA MIGRANTI ITALIANI E UE A GUANTANAMO”/ Casa Bianca smentisce WP: “è una fake news”

Davanti alla “prova ideologica” di campo largo e CGIL, attacca il vicepremier, il Governo risponde con il Decreto Sicurezza e con altre riforme (Premierato, riforma fiscale, giustizia) pensando al Paese vero dei cittadini che hanno bocciato i Referendum, «Vita reale contro furore ideologico». In merito alla tematica complessa sulla cittadinanza, che ha visto divisioni e spaccature anche all’interno degli stessi elettori della sinistra, Salvini annota la posizione di Forza Italia che insiste nel voler approvare una riforma sullo Ius Scholae: «continuo a non capire», specie perché anche i referendum hanno confermato come gli italiani vogliano in maggioranza che la legge rimanga così come è al momento.

Sondaggi politici 2025/ FdI 30%, Pd sotto 23%, Lega sopra Tajani. Referendum ‘smentisce’ il campo larghissimo

Il fatto che Tajani e gli azzurri insistano non è ritenuto comprensibile dal n.1 della Lega che pure continuerà il dialogo con le altre forze di Governo sul tema cittadinanza e sugli altri punti chiave del programma del Centrodestra: sul fronte immigrazione, il risultato dei quesiti è clamoroso e ad oggi immaginare qualche “scorciatoia” è enormemente sbagliato, anche per questo «non capisco perché Forza Italia insista».

Anche sul terzo mandato dei Governatori e dei sindaci Tajani ha ribadito il “niet” alle proposte della Lega, mentre da Meloni e FdI sono giunte aperture: «riteniamo che siano i cittadini a dover scegliere», ma il tempo resta poco per lanciare una proposta di legge prima delle Regionali in autunno di Veneto e Campania.

DOPO IL REFERENDUM/ Un risultato che mette a rischio il “premierato” della Meloni

COSA MANCA DA QUI A FINE LEGISLATURA E L’IMPEGNO SUGLI EURO5 DIESEL

Concentrandosi sul resto della legislatura, i due anni e mezzo che separano il Paese dalle Elezioni Politiche vedono il Governo Meloni chiamato a diverse sfide tutt’altro che semplici visto il clima internazionale e le tensioni comunque presenti all’interno della maggioranza: pace fiscale, taglio delle tasse per il ceto medio, ma anche il delicato asset del fine vita con una proposta di legge nel breve termine che possa tenere assieme «l’equilibrio tra la garanzia delle cure e la libera scelta dei singoli individui».

Un tema non da poco che si affaccia nei prossimi mesi è la criticità sullo stop alle auto diesel Euro5 per via delle imposizioni europee del Green New Deal di Von der Leyen e socialisti: su questo punto la Lega, e in generale il Centrodestra, prepara battaglia politica e giuridica provando ad impedire dal 1 ottobre lo stop per questi veicoli in tutta Europa.

Per il vicepremier Salvini, sempre al “Corriere”, è fuori discussione che lo stop parta effettivamente dal prossimo autunno: si tratta di milioni di automobili in tutta Italia, e si dovrebbe «lasciarle ferme perché l’Unione comanda?». Per il leader della Lega il tema è dirimente e si sta già mettendo mano nel prossimo Decreto Infrastrutture, «così non può passare».