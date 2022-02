Salvini come Meloni: “Mia figlia non è vaccinata”/ “Scelta spetta ai genitori”

Nonostante le tensioni sul futuro del centrodestra, Matteo Salvini e Giorgia Meloni su una cosa sono d’accordo: la libertà di scelta nel vaccinare i bambini. Come vi abbiamo raccontato, la leader di Fratelli d’Italia ha ribadito la sua intenzione di non voler vaccinare la figlia, sottolineando che «la possibilità per un minore di morire di Covid è pari allo zero virgola».

Parole che hanno acceso il dibattito sul tema, con molti esperti che hanno smentito categoricamente la Meloni. Pensiamo ad Andrea Crisanti oppure a Roberto Burioni, ma non è tutto. Come anticipato in precedenza, anche Salvini ha detto la sua sull’argomento e ha confermato che non vaccinerà la figlia contro il Covid. E anche qui le polemiche non si arrestano…

SALVINI: “MIA FIGLIA NON È VACCINATA”

Intervenuto ai microfoni di Radio Capital, Matteo Salvini ha confermato di non voler seguire le indicazioni del ministro della Salute Speranza di vaccinare anche i più piccoli. Queste le parole del segretario federale della Lega: «Mia figlia non è vaccinata. Sono scelte che riguardano mamme, papà e pediatri. Non sono oggetto di dibattito politico». Ricordiamo che l’ex ministro dell’Interno ha due figli, la piccola di 9 anni e il grande di 18. Quest’ultimo si è vaccinato a settembre.

Le parole di Salvini hanno acceso il dibattito politico, il Pd lombardo si è scagliato contro i leader di Lega e Fratelli d’Italia: «Hanno strumentalizzato un tema così delicato, come le vaccinazioni ai minori, in un momento ancora così fragile per il Paese, e soprattutto per una regione come la Lombardia che ha pagato un prezzo altissimo in termini di decessi per colpa del Covid. Evidentemente per Salvini e Meloni i calcoli politici vengono prima della salute dei cittadini». Nessun commento, invece, dal governatore Attilio Fontana: «Sono scelte personali, credo che l’unica cosa che si possa dire è che sono scelte sue», riporta l’Ansa.

