Salvini sul ricorso contro sua assoluzione: "Complotto contro chi difende confini, regia in stile Soros". Su inchiesta Milano invita Sala alle dimissioni...

SALVINI E IL PRESUNTO COMPLOTTO CONTRO CHI DIFENDE I CONFINI

Matteo Salvini non si sofferma sul ricorso della Procura di Palermo alla sua assoluzione in primo grado sul caso Open Arms, ma allarga lo sguardo, constatando cosa sta succedendo a chi, come lui, si preoccupa di difendere i confini del proprio Paese. Cita la condanna di Le Pen in Francia, Bolsonaro ai domiciliari in Brasile, le pressioni in Germania per spingere AfD fuori dal Parlamento, le «elezioni in Romania falsate», «Orbán sotto ricatto». Tutto ciò lascia pensare al leader della Lega che «ci sia una chiara regia in stile Soros».

Caos Francia, Bayrou taglia 5 miliardi della Sanità/ Ridotte spese patologie lunghe: “si rischia catastrofe”

Secondo il vicepremier e ministro dei Trasporti, dietro queste macchinazioni giudiziarie potrebbe esserci la «grande finanza internazionale» che attacca «tutte le forze sgradite», ma non si lascia spaventare da questo possibile complotto internazionale. Non è preoccupato, ma «molto amareggiato», Salvini, e ne parla a Il Giornale, spiegando che la sua assoluzione è motivata con precisione nelle 268 pagine della sentenza del tribunale di Palermo, una decisione che certifica la bontà del suo operato nel merito, oltre che da un punto di vista giuridico.

Sondaggi politici 2025/ Caso Milano ‘ferma’ il Pd, FdI a +9%. Fiducia Meloni 46%, Salvini a -3% a Schlein

Questa vicenda inevitabilmente lo porta a riflettere sulla battaglia che aveva inaugurato Silvio Berlusconi per riformare la giustizia, per evitare incursioni della magistratura in politica: «Ho fiducia nei colleghi che se ne occupano e sono fiducioso». Non è solo questione di separazione delle carriere: per Salvini vanno anche velocizzati i processi.

I VIZI DELLA SINISTRA E IL NODO REGIONALI

Il dibattito sulla giustizia porta Matteo Salvini anche a commentare l’inchiesta urbanistica Milano che ha travolto Beppe Sala, che sollecita alle dimissioni, ma non per le indagini, bensì per «la totale incapacità» della sua giunta, con la città che si ritrova paralizzata. «Di Sala rimangono insicurezza, piste ciclabili prive di senso, multe a raffica».

Fontana: "Inchiesta Milano mi preoccupa, va contro un modello di sviluppo"/ "Su Salvini c'è accanimento"

Nel frattempo, la sinistra si è affrettata ad alzare un muro attorno a Sala; peccato che attaccò duramente Toti all’epoca della sua inchiesta. «Un antico vizio della sinistra a cui siamo tristemente abituati», la considerazione del vicepremier, secondo cui il campo largo non è fallito: non è mai nato, perché non è stata una proposta politica, ma uno strumento «per arraffare poltrone».

Ora, per rilanciare Milano, Salvini è disposto a lanciare gli stati generali della città entro la fine dell’estate, anche perché attualmente non si può approvare la vendita dello stadio San Siro. Altro tema delicato è quello delle elezioni regionali, ma Salvini ha le idee chiare sul Veneto e Zaia: lo definisce un governatore «straordinario», però gli alleati non hanno sostenuto la proposta del terzo mandato. Ma non ha dubbi sul fatto che Zaia e la Lega siano una «risorsa» non solo per il Veneto, ma per tutto il Paese, come dimostrato dal loro buon governo.

DAI DAZI USA AGLI OSTACOLI EUROPEI

In merito ai dazi Usa, Salvini annuncia di essere certo che il governo italiano farà delle proposte ragionevoli non solo per gli Stati Uniti, ma anche per l’Europa, dove però bisogna lavorare per eliminare quei paletti che ostacolano gli investimenti sanitari e i tagli alle tasse, senza dimenticare l’impatto negativo del green deal sul settore automotive.

Nessun giudizio negativo su Trump da parte del leader della Lega, convinto che faccia «gli interessi degli americani», esattamente come aveva promesso, ed è qualcosa che invece nel Vecchio Continente non accade. A preoccuparlo non è Trump, ma Von der Leyen, su cui non ha fiducia.

Scettico è anche sul riarmo, perché «non serve a nulla». Quel che bisognerebbe fare è puntare sulla sicurezza interna. Infatti, il vero problema per il segretario del Carroccio è l’Ue, non l’Europa.

A proposito di questioni interne, Salvini ha annunciato che «per la rottamazione agiremo al più tardi nella Finanziaria, così da salvare milioni di famiglie». Ma tra gli obiettivi c’è anche il ridimensionamento del superbollo per dare respiro al settore automotive, anche se è un intervento che richiede 200 milioni di euro.