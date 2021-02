Salvini: “Con Draghi cambieremo l’Italia”/ “Grillo? Suo veto è scandaloso”

Niente tasse, grande fiducia nel premier incaricato e nessun veto sui nomi: Matteo Salvini ha le idee chiare sul nuovo governo a guida Mario Draghi che sta prendendo vita. Intervenuto ai microfoni de Il Tempo, il segretario federale ha considerato incredibile il veto di Beppe Grillo sul Carroccio: «Noi siamo il primo partito italiano e abbiamo risposto all’appello del capo dello Stato con senso di responsabilità e senza porre veti. È scandaloso che lo facciano altri».

Matteo Salvini ha ricordato la voglia di vivere e di lavoro degli italiani, evidenziando che potrebbero essere allentati i divieti attualmente in vigore. Stop ai Dpcm, l’augurio dell’ex ministro dell’Interno, che ha poi commentato così la svolta europeista: «Ai cittadini non interessano le etichette: noi vogliamo difendere l’interesse dell’Italia. L’abbiamo sempre detto, lo diciamo e lo diremo. Credo che con Draghi l’interesse nazionale possa essere difeso meglio rispetto a quanto successo nell’ultimo anno».

MATTEO SALVINI: “NESSUN AUMENTO DI TASSE”

Dopo aver analizzato gli errori di Giuseppe Conte – in particolare il mancato rispetto di ristori e rimborsi a famiglie ed imprese – Matteo Salvini ha rimarcato che in tema di immigrazione l’obiettivo è quello di seguire l’esempio di altri Paesi europei come Spagna, Francia e Germania: «Tutti controllano i confini, fanno rimpatri, non accettano clandestini». Poi una battuta sul dossier tasse: «Nessun aumento di tasse e niente patrimoniale, come invece chiedeva qualcuno. Una sostanziale differenza rispetto alle politiche di Monti. Lavoreremo sulla riduzione dell’Irpef, è quello che chiedono gli italiani». Il segretario federale della Lega ha poi escluso l’ipotesi di una spaccatura del Centrodestra: «Mi auguro che Giorgia Meloni – che stimo – possa rivedere le proprie posizioni. Dopo il governo Conte-Pd-5Stelle servono le buone idee della nostra coalizione per risolvere alcuni problemi. Più siamo, meglio è».



