Salvini con fidanzata Francesca Verdini a spasso/ “Stai a casa”. Lui “facevo spesa”

Nel periodo del “state tutti a casa” per far fronte ai divieti dell’emergenza coronavirus, fa specie vedere Matteo Salvini passeggiare per Roma mano nella mano con la fidanzata Francesca Verdini: lo “scoop” con tanto di immagine catturata è stato lanciato dal Messaggero e subito raccolto nella forte polemica da una nutrita schiera di avversari che parte dal Pd per finire con Clemente Mastella. «Oggi sulla stampa vediamo una foto di Matteo Salvini mano nella mano con la sua compagna ieri a spasso nel centro di Roma. Mentre trascorre le giornate a dire in qualsiasi salotto televisivo che bisogna chiudere tutto, poi se ne va in giro per la Capitale senza alcuna giustificazione valida, presumiamo, violando regole che diversamente valgono per tutti i cittadini», attacca il vicecapogruppo dem alla Camera Michele Bordo. Secondo il Partito Democratico l’immagine data da Salvini è profondamente lesiva, specie in un momento delicato come quello che l’Italia intera sta vivendo: concludo Bordo «La gente è stanca di passerelle televisive e bugie. Lo dimostrano il calo di credibilità di Salvini e il crollo della Lega nei sondaggi. In questo momento di grande difficoltà, di incertezza e di emergenza, i cittadini si aspettano invece dalla politica serietà, verità e risposte concrete tanto sul piano sanitario che su quello economico».

SALVINI REPLICA ALLE POLEMICHE PER IL “GIRO A ROMA”

Durissimo anche il sindaco di Benevento Clemente Mastella che su Facebook attacca il leader della Lega «Se la foto, che oggi campeggia su alcuni giornali, che vede Salvini a passeggio con la fidanzata per le vie di Roma, senza mascherina e con aria da scampagnata al sole della Capitale, non è un fotomontaggio, se la foto è di ieri, come mi riferiscono fonti accreditate da me interpellate, è un episodio vergognoso». La foto è vera ma la replica accorata arriva da Salvini durante una diretta FB di questa mattina: «Sì, confesso. Ieri sono andato a piedi a fare la SPESA sotto casa con la mia fidanzata. Possono andarci solo quelli di sinistra? Confesso di aver comprato pane, pasta, latte e formaggio. Italiani. A sinistra risparmino energie e fiato per occuparsi di cose utili a fronteggiare l’emergenza». Nel medesimo messaggio lanciato sui social, Salvini punzecchia poi «Non andavo a passeggiare al Colosseo, anche io ho il diritto di fare la spesa e andare in farmacia». La polemica è però scattata anche per la presenza di Francesca Verdini: come indicato infatti negli ultimi Dpcm l’uscita per andare a fare la spesa è assolutamente consentita, ma solo una persona per famiglia.





