Salvini con la mascherina pro-Trump/ “Non ho perso la speranza che vinca”

Matteo Salvini si schiera al fianco di Donald Trump in vista delle Presidenziali Usa. Il segretario federale della Lega ha sfoggiato una mascherina pro-tycoon sia alla manifestazione sotto una sede dell’Agenzia delle entrate a Roma, sia alla fiera BiMU a Milano. Queste le sue parole ai microfoni di Dire giovedì 15 ottobre: «Io so che sui temi economici, fatta eccezione per il disastro del virus che sta colpendo tutto il mondo, in tema di economia e di posti di lavoro pre virus, di abbattimento fiscale, Trump e’ stato il numero uno. Dal punto di vista degli aiuti alle famiglie e alle imprese americane. Poi non entro nel merito delle sue vicende con la giustizia americana perche’ non mi compete. Spero che vinca”». Ieri, invece, ha risposto così a chi gli chiedeva del suo endorsement per il presidente uscente: «Non ho perso la speranza che vinca».

MATTEO SALVINI CON LA MASCHERINA A SOSTEGNO DI DONALD TRUMP

Non è la prima volta che Matteo Salvini sfoggia un accessorio pro-Trump in vista delle prossime Presidenziali Usa. Appena una settimana fa il leader della Lega ha indossato un berretto con la firma Trump 2020 e il messaggio «sending love from Italy» (Con amore dall’Italia, ndr). Del resto l’ex ministro dell’Interno non ha mai fatto mistero del suo orientamento, sempre al fianco del tycoon già dal 2016. In una recente intervista ai microfoni del Wall Street Journal aveva spiegato: «Ero uno dei pochi politici italiani che credeva nella sua vittoria e che ha fatto il tifo per lui quattro anni fa. E continuo a credere che sia stato un buon presidente e spero che venga rieletto».





© RIPRODUZIONE RISERVATA