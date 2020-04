Salvini contro Conte su Facebook/ Video, Giletti trasmette diretta a Non è l’Arena

Pubblicità

Matteo Salvini attacca Giuseppe Conte dopo la conferenza stampa in un video su Facebook e Massimo Giletti lo trasmette in diretta a Non è l’Arena. «Ci stanno fregando. Tedeschi, turchi e francesi ci stanno fregando interi pezzi di mercato e di futuro», sbotta il leader della Lega. Poi incalza il governo, invitandolo a riaprire tutta la filiera del mobile. «Gli imprenditori sono disposti a pagare di tasca loro per garantire la sicurezza dei dipendenti». Dopo l’annuncio del presidente del Consiglio sulla Fase 2, Salvini è entrato duramente nel merito delle decisioni. «Come si può pensare che bar e ristoranti aspettino fino a giugno? Non una parola sul turismo, il 15% del Pil italiano. Di turismo vivono 5 milioni di italiani, molti dei quali stagionali. Non una parola dal presidente e dal governo». E poi va oltre: «Perché chi può garantire la sicurezza non può riaprire subito? Gli affitti e i mutui non aspettano: tutte chiacchiere».

GILETTI TRASMETTE DIRETTA FACEBOOK SALVINI A NON È L’ARENA

«Sentiamo Salvini che sta scendendo in campo anche lui». Così Massimo Giletti in diretta tv a Non è l’Arena ha interrotto la trasmissione per mandare in onda il video dell’intervento del leader della Lega su Facebook. «Quanti cuochi, camerieri e stagionali non hanno certezze, stipendio e casse integrazione?». E poi ha parlato delle promesse del governo: «Quanti di voi sono andati in banca e sono tornati a casa scornati?». Parte così l’attacco al Decreto Liquidità su cui ha lanciato peraltro un allarme Bankitalia. «Stasera a reti unificate doveva esserci l’annuncio in diretta della riapertura graduale, intelligente, sana e protetta… Invece no. Abbiamo capito che servono ancora le autocertificazioni, ma basta. Governo, ci fidiamo degli italiani?». E mentre parla Massimo Giletti lo ascolta con attenzione insieme ai suoi ospiti, poi dopo 5 minuti circa interrompe tutto e torna in studio per riprendere il dibattito con i suoi ospiti.

