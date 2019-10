Salvini contro Renzi, diretta tv duello ‘Matteo’/ Porta a Porta: Conte nemico comune

Negli studi di Porta a Porta va in onda questa sera il “duello” atteso da tempo nella politica italiana: Renzi sfida Salvini, la guerra “dei Matteo” sbarca in diretta tv su Rai1 alle 22.50 (ma la registrazione inizia alle 18, ndr) con al solito Bruno Vespa come arbitro della battaglia senza regole e senza temi precostituiti. La “vetrina” tv è utile per tutti e due i Matteo: nella settimana che vedrà aprirsi la Leopolda con la nascita effettiva (con tanto di simbolo) di Italia Viva da un lato, e con la piazza San Giovanni del 19 ottobre a Roma per manifestare contro il Governo Pd-M5s dall’altro sono momenti attesi che entrambi i leader puntano parecchio per veder crescere ulteriormente i propri consensi. Renzi nei sondaggi parte evidentemente dal fondo e con Italia Viva (data attorno al 4-5%, non di più) scommette tutta la propria carriera politica dopo il fallimento nel Partito Democratico e la forte perdita di consenso personale che per un leader carismatico come lui vuol dire praticamente tutto. Salvini, di contro, deve recuperare quanto stava per raggiungere lo scorso agosto: vicino a nuove elezioni per sbaragliare la concorrenza, proprio la mossa di Matteo Renzi che ha “federato” M5s e Pd non gli ha permesso di andare alle urne e ottenere quei “pieni poteri” rivendicati nell’ormai famoso comizio in spiaggia al Papeete di Milano Marittima.

SALVINI VS RENZI: DUELLO, REGOLE E NEMICI

La battaglia insomma è servita e le regole di questa puntata speciale di Porta a Porta sono tutt’altro che rigide: niente duello all’americana tra Renzi e Salvini, bensì molto italiano con Bruno Vespa che “cucinerà” per sé i due Matteo nella prima mezz’ora e solo dopo farà intervenire altri giornalisti per rivolgere ulteriori domande a Renzi e Salvini. Dopo giorni che i due sfidanti si “allenano” con i rispettivi staff su scontri, epiteti, attacchi e “sgarbi”, Renzi e Salvini hanno iniziato a scaldarsi sui social nella vigilia della diretta tv: «Io non scappo mai. Mi confronto con Renzi in tv perché non ho paura della bontà delle mie idee. Comunque è un genio… voleva la semplificazione e ha fondato l’ennesimo partito di cui non si sentiva la mancanza», ha scritto il segretario della Lega su Twitter. A In Mezz’ora in più domenica scorsa lo stesso Salvini aveva anche spiegato che il “duello tv” con Renzi lui lo aveva chiesto quando la Lega era ai minimi e il Premier fiorentino al massimo dello splendore politico, «ma lui aveva rifiutato. Oggi i ruoli sono invertiti ma io sono diverso da lui». Sulla stessa scia del volersi rendere diverso dall’avversario, anche Renzi nella e-news ha ricordato l’appuntamento di oggi a Porta a Porta «Giusto per gli aficionados. E per tutti quelli che continuano a pensare che i due Matteo siano la stessa cosa». Oltre a carisma e un certo andar oltre la “normale politica”, un altro punto in comune Renzi e Salvini ce l’hanno: è il nemico, ovvero Giuseppe Conte. Non Zingaretti e non Di Maio, per il futuro di eventuali elezioni politiche è l’attuale Premier ad essere costantemente messo sotto pressione dai due Matteo. Salvini vuole sbaragliare la concorrenza nelle prossime Elezioni, Renzi vuole ricostruirsi la possibilità di essere il candidato ideale per sfidare il “nemico verde-blu” di Milano; per farlo però i leader di Pd e M5s devono essere battuti e proprio la sfida in tv questa sera potrebbe essere il primo tassello di una lunga e faticosa rincorsa.

