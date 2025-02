I DAZI DI TRUMP,, LE BOLLETTE E L’ECONOMIA UE DA RISOLLEVARE: L’AFFONDO DI SALVINI PRIMA DEL CDM SULLE BOLLETTE

Da provocazione a occasione irripetibile: secondo il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, il “Trump Show” di queste prime settimane di seconda Presidenza alla Casa Bianca non devono essere viste come una “fregatura” o una minaccia per l’Europa, ma come una vera occasione appunto per far rinascere dalle ceneri l’UE legata e incastrata negli ultimi anni tra regole, norme green e crescita in crisi. Non così lontano da quello “shock” di cui parla Mario Draghi nelle sue frecciate a Bruxelles come necessarie davanti agli Usa di Trump, il Ministro delle Infrastrutture oggi ospite dal programma “Giù la maschera” su Radio Rai 1 ha evidenziato i contorni della grande occasione in vista per l’intera Europa e per l’Italia stessa.

L’avvento di Trump secondo Salvini è proprio quel fatto storico “irripetibile” da sfruttare il più possibile, e lo dice il “day after” dell’annuncio dalla Casa Bianca di nuovi dazi al 25% contro l’Unione Europea: nella lotta a distanza fra Bruxelles e Washington, il vicepremier leghista ritiene l’Italia del Governo Meloni un potenziale asse centrale che a livello internazionale mancava dai tempi di Craxi e Berlusconi. Proprio come Trump fa gli interessi nazionali americani e Xi quelli cinesi, l’Italia deve tornare a contare e contarsi: per come avanza l’Europa in questi anni è un autentico fallimento, serve così rilanciarsi proprio cogliendo l’offerta di Trump di rivoluzionare mercato e rapporti geopolitici. In poche parole, chiarisce Salviini, con davanti questo nuovo corso americano veramente l’Europa vuole continuare a «suicidarsi con Macron?».

Dopo aver incontrato ieri il nuovo inviato speciale per l’Italia dell’amministrazione Trump, Paolo Zampolli, il vicepremier e leader leghista ha ribadito l’importanza di mantenere solidi e saldi i legami economici tra i due Paesi. E così, mentre Germania e Francia hanno sempre inseguito i propri interessi in questi ultimi anni di Commissione UE, attacca Salvini, ha poco senso indignarsi per i dazi di Trump che invece sono semplice «merce di scambio» di un uomo di business. Vedere le “minacce” di Von der Leyen, nel promettere una risposta bellicosa ai dazi commerciali degli Stati Uniti, si sfiora il ridicolo secondo il leader della Lega, serve invece «sfruttare questa onda».

🇮🇹🇺🇸 Incontro cordiale e costruttivo al Ministero con Paolo Zampolli, Inviato Speciale per l’Italia scelto dal Presidente Trump.

È stata l’occasione per ribadire gli ottimi rapporti con la nuova amministrazione americana e rafforzare i legami economici e commerciali tra i due… pic.twitter.com/DfM4T3J8f4 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 26, 2025

“LA RUSSIA TORNI PAESE AMICO DOPO FINE GUERRA ASSURDA”: L’APPELLO DELLA LEGA

Nel corso della lunga intervista con Marcello Foa su Radio Rai 1, Matteo Salvini non si è soffermato solo sul rapporto complesso tra Europa e Trump, con i potenziali spazi di manovra che l’Italia potrebbe avere visti gli ottimi rapporti di Meloni e dello stesso vicepremier leghista con la Casa Bianca: la chiacchierata che arriva poco prima del vertice di maggioranza in vista del CdM di domani, è occasione per fissare i punti chiave sulla guerra in Ucraina, la potenziale tregua dei prossimi mesi e sulle conseguenze economico-energetiche per l’intera UE.

La giusta e sacrosanta pace finale tra Ucraina e Russia, concordata dagli Usa di Trump, è il grande risultato a cui tutti devono tendere in questo anno 2025 secondo Salvini: «cambia il mondo» e non solo sul fronte dell’economia e sul diretto costo delle bollette che potrebbe diminuire. Cambia il mondo in quanto dopo la fine della guerra, rivendica il vicepremier, «La Russia deve tornare ad essere un paese amico dopo la tragica guerra». In attesa di capire quale intervento prenderà il Governo sulle bollette, una fine anticipata della guerra non può che favorire un migliore scenario per tutti.

Salvini resta decisamente contrario a qualsiasi costituzione di un esercito comune europeo, specie se a guidarlo vi sarà la Commissione Von der Leyen: «dopo che che abbiamo suicidato il settore auto, mettiamo in piedi un esercito per fare la guerra a Trump?», sottolinea amaro il leader della Lega, considerando davvero ridicolo il tentativo “antagonista” della Presidente europea. Serve difendere i propri interessi e questo non può che portare a maggiori benefici per tutta la crescita europea: far tornare poi i rapporti buoni con Mosca non significa abbandonare l’Ucraina, come ha sottolineato ancora ieri Matteo Salvini durante la conferenza dalla sede della stampa estera a Roma, «garantiremo sempre come Lega i voti per gli aiuti all’Ucraina».