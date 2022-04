Salvini “Draghi non aumenterà tasse? Lo dice a parole”/ “In delega fiscale c’è altro”

Nessuna retromarcia da parte di Matteo Salvini sulla delega fiscale: non ci sono le condizioni per approvarla. “Mi fa piacere che Draghi a parole dica che non vuole aumentare le tasse, ma la Lega e il centrodestra non possono votare un documento dove c’è scritto che potranno aumentare le tasse sui risparmi, sui conti correnti, sui titoli di Stato, sugli affitti e sulla casa“. Il leader del Carroccio, come evidenziato da Repubblica, ne parla a Palermo durante una pausa dell’udienza del processo Open Arms, nel quale è imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio.

La tensione nella maggioranza di governo, dunque, resta alta, a causa della posizione presa dalla Lega. Ieri Palazzo Chigi attraverso una nota ha precisato che non c’è alcuna intenzione di aumentare le tasse. Un impegno ribadito più volte dallo stesso premier Mario Draghi, che è disposto a incontrare Matteo Salvini e Antonio Tajani martedì prossimo. Dunque, c’è ancora qualche giorno di tempo per Lega e Forza Italia per valutare se ci sia lo spazio per un accordo politico.

SALVINI “AUMENTO TASSE? IPOTESI INIMMAGINABILE”

Ma Matteo Salvini resta fermo sulla sua posizione. “C’è la guerra, c’è la pandemia ancora in corso e ipotizzare aumenti di tasse non è assolutamente immaginabile“, rincara la dose il segretario della Lega fuori dall’aula bunker dell’Ucciardone, come riportato da Repubblica. Ma ha confermato la richiesta di un incontro a Palazzo Chigi come centrodestra, in quanto “nel provvedimento fiscale c’è scritto che si ipotizza un aumento del sistema duale delle tasse sui Bot, sui titoli di Stato, sulla cedolare secca sugli affitti e con la riforma del catasto evidentemente se aumenta il valore di una casa aumentano le tasse che i cittadini pagano e ci sono ripercussioni sull’Isee, sui contributi pubblici e sul portafoglio delle famiglie“. Inoltre, Matteo Salvini fa sapere di aver chiesto al presidente del Consiglio Mario Draghi “un altro intervento sulle bollette di luce e gas“. Nello specifico, ha chiesto “altri miliardi di euro per sostenere famiglie e imprese che non ce la fanno a pagare le bollette“.

