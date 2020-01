Salvini e le galline emiliane/ Video, leader Lega “come Banderas” attacca il Governo

Matteo Salvini e le galline emiliane, tutto fa buon brodo in campagna elettorale. Il segretario federale della Lega è impegnato in queste settimane in un tour della Regione per dar forza alla candidatura di Lucia Borgonzoni in vista delle elezioni Regionali dell’Emilia-Romagna, che vedranno la leghista affrontare il governatore uscente Stefano Bonaccini, e non mancano di certo i contributi social. Oggi pomeriggio l’ex ministro dell’Interno ha pubblicato su Instagram un video che lo ritrae in un’azienda agricola di Bergotto di Berceto, provincia di Parma, e le special guest sono due galline, Rossana e Rosita. L’azienda in questione è stata premiata per il benessere animale e Salvini ha voluto ringraziare i vertici dell’impresa «che resiste e che merita flat tax e taglio alla burocrazia», in modo da farle correre. E la sequenza è diventata virale nel giro di poche ore…

MATTEO SALVINI E LE GALLINE, IL VIDEO SPOPOLA SU INSTAGRAM

Matteo Salvini è stato paragonato dai più ad Antonio Banderas, con il celebre attore spagnolo che è stato spesso protagonista di dibattiti sui social network per la pubblicità di una famosa marca alimentare. Come dicevamo, non sono mancate polemiche e ilarità, con Matteo Salvini che non ha di certo dimenticato di attaccare il Governo formato da M5s, Pd e Italia Viva. E proprio le elezioni regionali in Emilia-Romagna rappresentano un punto di svolta importante per il futuro politico del Paese: «Se il 26 vinciamo qui in Emilia, il 27 vado a Palazzo Chigi con una lettera di sfratto per Conte e il governo», ha spiegato il leader del Carroccio. Qui di seguito il video pubblicato su Instagram:





