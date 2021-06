Salvini esulta per Italia “Si va a Monaco” Luca Abete e Gimmy Ghione lo sfottono/ Video della parodia

Matteo Salvini ha esultato a seguito della preziosa quanto sofferta vittoria dell’Italia contro l’Austria. Dopo 90 minuti regolamentari e due supplementari, alla fine gli azzurri hanno avuto la meglio sui rivali austriaci, grazie alle due reti siglate da Federico Chiesa prima e Pessina poi, ed ora affronteranno la vincente fra Belgio e Portogallo, sfida in programma questa sera. Come detto sopra, il leader della Lega ha festeggiato al triplice fischio finale, così come milioni di italiani, e ha pubblicato un video sui social in cui si vede lo stesso dire: “Andiamo a Monaco cazz, dai dai si si si”.

Un filmato che è già divenuto virale e a cui Jimmy Ghione e Luca Abete hanno fatto eco pubblicando a loro volta un video in cui si vedono esultare allo stesso modo, dicendo con il sorriso: “Andiamo a Monaco cazz dai dai si si”. Siparietto a parte, l’ex ministro dell’Interno aveva già esternato il proprio pensiero sulla partita fra Italia e Austria, in particolare sulla decisione degli azzurri di non inginocchiarsi prima del fischio del match “Chiellini, capitano dell’Italia: “Non ci inginocchieremo” – ha scritto Salvini sempre sui social – applausi e forza azzurri, viva lo sport e la libertà”.

SALVINI SCHERNITO DA ABETE E GHIONE, E SULL’INGINOCCHIARSI…

A comunicare la decisione presa dalla nazionale italiana era stata proprio il capitano della squadra, storico difensore centrale della Juventus, che in conferenza stampa prima del match aveva spiegato: «Non c’è stata alcuna richiesta. Quando capiterà qualche richiesta da altre squadre ci inginocchieremo per senso di sensibilità verso l’altra squadra e cercheremo di combattere il razzismo con le iniziative della Federazione». Dopo la partita con il Galles solo metà formazione aveva deciso di inginocchiarsi e in seguito si è deciso per un gesto univoco, che uno dei massimi esponenti del centro destra ha decisamente apprezzato. Intanto, godetevi qui sotto il simpatico video di Abete e Ghione a schernire il leghista.

