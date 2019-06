Salvini “Flat Tax o lascio il Governo”/ Lega a Tria: “tasse giù, servono 10 miliardi”

Matteo Salvini fissa il “prezzo” per il Governo: 10 miliardi per la riforma sulle tasse, o così oppure le Elezioni anticipate potrebbero divenire realtà già nel prossimi autunno (o nei primi mesi del 2020). Secondo un retroscena pubblicato dal Corriere della Sera il virgolettato del Ministro dell’Interno sarebbe quello che vedete nel titolo: «Dal viaggio negli Stati Uniti ho portato una convinzione fortissima: all’Italia serve una riforma fiscale coraggiosa. E quindi, il mio dovere è farla. Se non me la dovessero far fare, io saluto e me ne vado». O la Flat Tax o la morte, verrebbe da dire, e non è così lontano dal (presunto) pensiero di Salvini in merito alle resistenze viste nel suo governo dal M5s ma soprattutto dall’ala Conte-Tria: il Premier e il Mef insistono nel non voler dare uno “choc” in questo momento all’Europa per evitare così la procedura d’infrazione che potrebbe mettere a serio rischio la nostra economia nei prossimi anni. Ma Lega e M5s non intendono abbandonare né le proprie misure “bandiera” né vogliono intestarsi una manovra che potrebbe richiedere “lacrime e sangue” ai cittadini italiani e dunque al loro elettorato.

LA MOSSA DI SALVINI CONTRO IL M5S (E TRIA)

«Sono le politiche economiche di Donald Trump. Noi abbiamo bisogno di un approccio del genere» spiega Salvini in un retroscena-sfogo raccolto da Cremonesi sul Corriere della Sera: il leader della Lega vuole evitare la procedura d’infrazione come tutti, ma i 2 miliardi annunciati come “risparmio” nella Lettera Ue inviata ieri alla Commissione Ue da Conte e Tria sono un ultimo passaggio necessario ma da superare al più presto. «Per il 2019, se è vero come è vero che lo Stato spende di meno ed incassa di più, possiamo utilizzare quella cifra per abbattere il debito, e va bene… Basta gabbie sugli anni futuri, basta con lo strozzare la crescita possibile», attacca ancora Salvini che fissa così il prezzo non meno di 10 miliardi. «Il problema è che non esiste un taglio delle tasse serio che possa richiedere meno di dieci miliardi. Ma poi, i liberali non vogliono il taglio delle tasse? Ma con il taglio delle tasse si rianima l’economia e i soldi ritornano. Ma poi, ha visto i dati Istat? Io ringrazio Blangiardo, il presidente dell’Istat, che giusto oggi rende chiaro quello che noi diciamo da un pezzo: la recessione è quella demografica, il blocco delle nascite è un dramma». Ora la palla passa al M5s che dovrà rispondere alla “mossa” di Salvini e soprattutto al Ministro dell’Economia Giovanni Tria che solo due giorni fa ripeteva che la Flat Tax va fatta ed è necessaria, ma deve essere graduale per rispettare i vincoli europei sul bilancio. Il leghista però si dice non proprio d’accordo: «taglieremo le tasse a lavoratori e famiglie a prescindere dal parere di qualche burocrate. Il futuro, dei nostri figli e dell’Italia, viene prima dei vincoli decisi chissà dove».

