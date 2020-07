Salvini: “Il Recovery Fund è un super-Mes”/ Video, “fregatura grossa come una casa”

Se Giuseppe Conte e il governo esultano per l’accordo raggiunto al Consiglio Europeo sul Recovery Fund, Matteo Salvini non è dello stesso avviso e parla di “fregatura grossa come una casa“. Intervenuto in conferenza stampa alla Camera dei Deputati con il suo consigliere economico Alberto Bagnai, il leader della Lega ha tuonato: “Noi riteniamo che questo fondo sia un super-Mes”. Per Salvini quelli ottenuti da Conte “sono soldi che andranno restituiti. Oggi sono tutti eurofelici, ma tornino sul pianeta terra…Tutti eurofelici, se il più contento è Monti vi lascio immaginare che bella giornata sia per i risparmiatori italiani. Sono soldi in cambio di tagli e sacrifici“. Da Salvini dubbi anche sulla governance: “Domani un Paese può alzare il dito e dire che non gli va bene come l’Italia spende questi soldi: se chiedo soldi in prestito poi voglio avere il diritto di spenderli come dico io. Se prendi l’impegno di applicare le riforme che ti chiederanno gli altri è chiaro che difficilmente gli altri ti chiederanno di applicare delle riforme che renderanno l’Italia più concorrenziale“.

SALVINI SUL RECOVERY FUND: “SUPER MES- FREGATURA GROSSA COME UNA CASA”

Salvini ha toccato anche il tema dello stato di diritto, per giorni oggetto di dibattito al Consiglio Europeo come una delle condizioni da rispettare per aver accesso ai fondi, in questo caso riferito alla situazione di Ungheria e Polonia. Il leader del Carroccio guarda avanti e prevede: “Siccome si parla anche di stato di diritto, se uno vuole pensar male quando la Lega torna al governo e torna a chiudere i porti e bloccare gli sbarchi, non due ma un secondo dopo uno di questi signori alza il ditino e dice che siamo brutti e cattivi perché non rispettiamo lo stato di diritto: quindi zero, ci bloccano l’erogazione del prestito“. Salvini non ha risparmiato una stoccata nei confronti di Silvio Berlusconi: “Forza Italia ha votato la Commissione, quindi ha tutto il diritto di essere contenta che il destino dell’Italia non sia nelle mani del governo ma nelle mani della Commissione“.

