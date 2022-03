Salvini in viaggio verso la Polonia/ “Aiutare chi scappa da guerra è un dovere”

Dalle parole ai fatti, Matteo Salvini in viaggio verso la Polonia. Come annunciato dallo stesso leader della Lega nei giorni scorsi, l’ex ministro dell’Interno è in viaggio in direzione Varsavia, dove dovrebbe recarsi ai confini con l’Ucraina. Il numero uno del Carroccio andrà in prima persona nella zona circostante al conflitto, provando a dare un contributo.

«Aiutare queste persone in fuga dalla guerra è un Dovere, ognuno faccia ciò che può per salvare vite e fermare la morte», queste le parole di Salvini in un post pubblicato su Instagram, con una foto di profughi in attesa di un treno. Ricordiamo che pochi giorni fa aveva preannunciato in conferenza stampa: «Stiamo pensando di esserci in presenza, perché una cosa è manifestare a Berlino e una cosa è esserci […] Mi piacerebbe che ci sia un flusso di combattenti per la pace. Ieri ho parlato con i leader di Polonia e Ungheria».

Salvini in viaggio verso la Polonia

Come riportato dai colleghi di Repubblica, Matteo Salvini dovrebbe incontrare diplomatici e uomini di governo per tentare di risolvere pacificamente la crisi. Recentemente il leader della Lega ha ribadito l’impegno per dare una mano ai profughi in fuga da Kiev e dintorni. Un passo importante, dunque, e non è il primo della politica italiana. I delegati italiani dell’Osce sono pronti a raggiungere Varsavia: parliamo del leghista Paolo Grimoldi, dell’azzurro Massimo Malegni e dal grillino Niccolò Invidia. Repubblica spiega che i tre faranno visita al presidente dell’omologa delegazione ucraina, Mykyta Poturayev: «Sarà un incontro di natura bilaterale, che si inserisce in una crescente attenzione dell’Osce per iniziative concrete, a sostegno del Paese vittima dell’aggressione militare». La delegazione guidata dal parlamentare leghista porterà solidarietà ai profughi e ringrazierà le autorità polacche per il grande lavoro svolto in questi giorni nel fornire accoglienza.

