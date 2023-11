Salvini: “La Cgil sciopera contro aumento degli stipendi?”/ “Ok a manifestazione ma entro le regole”

Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini, è stato ospite ieri sera del programma di Rai Uno, Cinque Minuti, classica striscia post tg condotta da Bruno Vespa: “Il mio mestiere è di garantire gli italiani l’uso dei trasporti pubblici – ha detto esordendo sullo sciopero dei trasporti di domani – quindi quando i sindacati hanno indetto uno sciopero di 24 ore, decidendo di disobbedire alla richiesta dell’autorità di garanzia dello sciopero fregandosene non di Salvini, dicendo che ‘noi siamo la Cigil e facciamo quello che vogliamo’, allora sono intervenuto. Il diritto allo sciopero è sacrosanto ma anche il diritto al lavoro, alla salute, di chi vuole andare a scuola, di chi prende il treno e la metro come pendolare, quindi sciopero sì ma di 4 ore”.

Perchè un atto politico? “C’è un problema di metodo, se il garante ti dice di scioperare in questa fascia oraria non puoi andare avanti, quindi ho fatto quello che era giusto fare. Sulle motivazioni non spetta a me giudicare, ma sono contro la manovra economica che mette, stando ai dati di Banca Italia, 600 euro in media in più ai 3 quarti delle famiglie italiane per tutto il 2024, quindi protesti contro l’aumento di insegnanti, poliziotti e operati. Sulle pensioni stiamo smontando la Legge Fornero, la Cgil non protestò contro quella legge e protesta oggi. Sulla sanità, e vorrei avere un confronto qui con Landini, questa manovra ha il record storico della repubblica italiana in vestimento in sanità, 3 miliardi di euro in più per tagliare la lista d’attesa. La Cigl per motivi politici manifesta contro gli aumenti degli stipendi, è curioso. Detto questo fallo ma fallo rispettando le regole. Oggi leggevo ‘ha vinto Salvini’, non è così, ma sapere che venerdì l’Italia sarebbe stata bloccata per due sigle sindacali…”.

MATTEO SALVINI: “ELEZIONE DIRETTA DEL PREMIER? BENE DARE PIU’ IMPORTANZA A VOTO ITALIANI”

Sull’accordo Albania-Italia: “E’ ragionevole perchè ce lo dice anche la cronaca di queste ore, l’Italia non può essere il punto d’arrivo di decine di migliaia di migranti in arrivo da tutto il mondo. Sono a processo perchè ho ridotto del 90 per cento gli sbarchi nel mio Paese quindi secondo me l’accordo è assolutamente corretto”.

Infine sull’elezione diretta del primo ministro: “Parlamento è sovrano, dare più importanza al voto dei cittadini è sacrosanto, più potere al voto dei cittadini, governo centrale più forte e con l’autonomia la possibilità alle regioni di sprecare di meno per gestire meglio ciò che il governo non riesce”.

