Lega, Salvini annuncia legge sull'Islam e fissa obiettivo: "Rivinceremo elezioni". Dal Ponte sullo Stretto agli affitti brevi, fino al processo Open Arms

Un dialogo a tutto campo quello di Matteo Salvini in occasione della festa per i 25 anni di Libero: non solo attualità – e quindi anche manovra – ma anche il Ponte sullo Stretto di Messina e le prossime elezioni tra i temi affrontati dal leader della Lega e vicepremier. Il suo intervento a Roma offre un grande autoritratto politico: Salvini difende la sua linea dura su immigrazione e islam, attacca sindacati e tasse inutili, ma rivendica anche i risultati sulle infrastrutture e prepara la campagna per tornare centrale nel centrodestra.

Per quanto riguarda l’ambito di sua competenza nel governo, in quanto ministro delle Infrastrutture, Salvini dichiara che, dopo 160 anni di progetti mai realizzati, finalmente si farà il Ponte sullo Stretto di Messina: un’opera che sarà utile all’Italia, perché creerà lavoro (120 mila posti durante la costruzione) e attirerà investimenti e innovazione.

L’apertura dei cantieri è prevista entro fine anno, dopo il via libera della Corte dei Conti. «Io avevo detto entro l’estate, ma giustamente le società hanno fatto ancora più verifiche ambientali, controlli, tavole di compatibilità, perché, per carità di Dio, è giusto essere ancora più scrupolosi di quanto la norma preveda. Dopo 160 anni non sono quattro mesi in più o in meno che fanno la differenza».

Tra le altre opere che rivendica, vi è la pista di bob di Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026, che si farà nonostante gli scetticismi; il ministro cita anche i lavori per l’Alta Velocità ferroviaria in Sicilia e in Calabria.

MANOVRA, AFFITTI BREVI ED ELEZIONI

Per quanto riguarda economia e manovra, Salvini parla del piano casa, spiegando cosa serve affinché non resti un progetto: «Se non ho i finanziamenti seri, non riesco a fare un piano casa serio, e a me le cose poco serie non piacciono». Inoltre, ai microfoni di Libero, difende la tassa sulle banche, sostenendo che gli istituti di credito guadagnano troppo e non hanno motivo di lamentarsi, su cui fa una battuta ironica: «Ogni lamento ha un 1% di Irap in più. Così faccio sei piani casa».

Invece si oppone alla tassa sugli affitti brevi, rivelando che non ne avevano parlato neppure in Cdm, quindi potrebbe essere finita nella manovra «inavvertitamente» o «per distrazione»; comunque, la considera «sciocca» e a discapito di piccoli proprietari e pensionati. L’obiettivo della Lega è eliminarla in Parlamento.

Ciò conferma le tensioni all’interno dell’esecutivo: infatti, ha ammesso che ve ne sono e ha citato anche il caso di alcune nomine nelle autorità portuali che sono state bloccate. «La mia pazienza si è esaurita». Ma Salvini guarda anche avanti, alle elezioni, segnalando che il suo partito, nonostante le recenti difficoltà, può migliorare: punta infatti alla vittoria nel 2027 con una nuova generazione di leader, come Alberto Stefani, candidato governatore del Veneto. «Le giocheremo per vincerle, non per partecipare», assicura Salvini.

IN ARRIVO LEGGE SULL’ISLAM

Tra i temi caldi resta Gaza: Salvini ribadisce la sua amicizia con Israele e condanna i cori pro-Palestina, che secondo lui contengono messaggi antisemiti. Al contempo, annuncia una legge sull’Islam per evitare l’islamizzazione di alcune aree del Paese. A tal riguardo cita casi come quello di Monfalcone, dove si rischiano «ghetti etnici».

La proposta dovrebbe arrivare entro fine anno e riguarderebbe anche i ricongiungimenti familiari, che secondo Salvini vanno limitati: «Sacrosanto accogliere chi scappa dalla guerra o arriva regolarmente, però devi fermarti a un certo grado di ricongiungimento, perché altrimenti uno te ne porta altri dodici… Questa situazione finisce per sballare tutto il sistema assistenziale, sociosanitario, previdenziale. Non occorre uno scienziato per capire che c’è un mercato dietro tutto ciò».

LANDINI, RANUCCI E IL PROCESSO OPEN ARMS

Nel mirino anche i sindacati: oltre a ribadire l’illegittimità dello sciopero per Gaza indetto da alcune sigle, accusa il leader della Cgil, Maurizio Landini, di irresponsabilità e afferma che chi provoca danni economici così grandi dovrebbe subire sanzioni più dure.

Ma soprattutto si difende dall’accusa di essere liberticida: «Ognuno organizza lo sciopero rispettando le norme di preavviso e le regole stabilite: lo fanno quasi tutti gli altri sindacati. Non abbiamo mai avuto problemi con la Cisl, con la Uil, con l’Ugl, ma perfino con alcuni sindacati di base».

Nel suo intervento coglie anche l’occasione per condannare le minacce al giornalista Sigfrido Ranucci, ma critica «un certo modo di fare giornalismo, poco rispettoso della verità dei fatti». Quanto alla sua sfera personale, sul caso Open Arms ricorda che rischia sei anni di carcere, ma spera in un’assoluzione definitiva l’11 dicembre: «Se non fosse stato per l’ottimo avvocato Giulia Bongiorno, sarei già da tempo insieme a Sarkozy. Diciamo che il processo non inizia con i segnali migliori e quindi si riparte con la richiesta della pubblica accusa: sei anni. Sarebbe seccante essere il primo segretario di partito, il primo vicepremier accompagnato in carcere», conclude Salvini.