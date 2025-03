Matteo Salvini ha ribadito la sua contrarietà il piano di riarmo proposto dall’Europa criticando l’atteggiamento di Parigi e Bruxelles, che propongono di acquistare nuove armi, carri armati e missili, ostacolando il processo di pace che il resto del mondo tenta di portare avanti tramite negoziati. In un intervento al Corriere della Sera il vicepresidente del consiglio ha discusso il tema, affrontando principalmente la questione della Francia che da tempo sostiene la necessità dell’esercito comune e dell’aumento del debito per la spesa militare, sulla quale ha affermato: “Macron cerca disperatamente visibilità, ma questa cosa non ci deve riguardare“.

DAL GOVERNO/ In Ucraina solo con l’Onu, Italia contro la guerra dei “volenterosi”

Commentando poi in particolare la partecipazione di Giorgia Meloni alla riunione dei “volenterosi”, ha appoggiato la linea dell’Italia che ha definito “saggia e prudente“, confermando che occorre coinvolgere nel dialogo anche Washington. Sempre a proposito degli Stati Uniti ha parlato dei dazi imposti da Trump e delle possibili conseguenze per l’economia nazionale, danni che dice: “Sono da scongiurare con le trattative commerciali“, preferendo la via italiana rispetto all’ombrello europeo che rischia di peggiorare la situazione.

SCENARIO GOVERNO/ Tra riarmo e Usa, la Meloni comincia dallo stop a Berlino

Matteo Salvini: “Piano di riarmo è nato morto, no al debito per finanziare l’atteggiamento bellicista dell’Ue”

Nel colloquio con il Corriere della Sera Matteo Salvini ha evidenziato il rischio di un nuovo indebitamento dell’Europa per il piano di riarmo che definisce “già morto prima di essere nato“, e confermando anche la sua posizione fortemente contraria all’acquisto di forniture militari per finanziare un atteggiamento bellicista piuttosto che rafforzare le infrastrutture per la difesa. Un concetto sottolineato con un chiaro “no a fare altro debito per le Kallas che parlano di 40 miliardi per i proiettili mentre si sta trattando la tregua sul Mar Nero“, perchè i fondi potrebbero essere più utili alla costruzione di ponti come quello sullo Stretto e sul Po, mantenendo però un’apertura sui nuovi investimenti in quote Nato per aumentare la sicurezza.

Riforma pensioni 2025/ Durigon ricorda i no dell’Ue sulle risorse alla previdenza (ultime notizie 24 marzo)

Altra questione sulla quale critica l’Ue è quella della soluzione ai dazi Trump dei quali dice: “se l’Unione è quella di von der Leyen e Kallas, meglio correre ai ripari e fare da soli“, aggiungendo: “Ho piena fiducia in Giorgia Meloni che ha ottimi rapporti con Washington, e nel frattempo sto organizzando missioni per stipulare nuovi contratti con aziende italiane in Usa, Cina e Giappone“.