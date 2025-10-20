Pace fiscale, contributo banche, Robin Hood Tax: proposte Lega spiegate dal vicepremier Matteo Salvini (contrario all'aumento cedolare degli affitti brevi)

BANCHE E “FURBETTI”: SALVINI RISPONDE ALLE POLEMICHE SU PACE FISCALE E CONTRIBUTO BANCHE

Lo sprint del Governo Meloni verso l’approvazione della Manovra di Bilancio 2026 è cominciato e nelle prossime ore la bozza della Finanziaria sarà mandata alle Camere per i primi esami in commissione Bilancio: durante il Forum Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio a Milano è stato il vicepremier Matteo Salvini a rilanciare i temi chiave sul fronte economico, dalla pace fiscale alle misure incontro a famiglie e imprese, fino al contributo richiesto alle banche, finendo sul tema che lo vede accumunato a Forza Italia contro l’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi.

Davanti alle proteste delle opposizioni e di parte del mondo bancario, il leader della Lega considera che davanti ad eventuali lamentele delle banche sul contributo richiesto si potrebbe anche salire al numero di miliardi richiesto: «il fatto che tutti possano piangere tranne le banche italiane, è una cosa che non si può sentire», sbotta Salvini ricordando come il dispositivo messo in campo dal Ministro Giorgetti è adeguato e non punitivo. Che vengano infatti contributi da un settore dove ogni anno circa 50 miliardi di utile vengono registrati, ecco che rappresenta un aiuto ai consumatori «corretto e giusto».

In merito alla pace fiscale con la rottamazione delle cartelle, la proposta messa in campo dal Governo è tutt’altro che un “aiuto” ai furbetti o un condono finanziario: la bozza della Manovra approvata in CdM sulla pace fiscale va a coprire una parte importante del settore privato, del commercio e degli autonomi, «non sono aiuti ai furbetti come qualcuno ha scritto», il tema è invece sostenere settori che dal Covid ad oggi hanno pagato anni «devastanti» e che ora meritano di vedersi riconoscere un pagamento dilazionato visti gli sforzi che compiono ogni giorno con le loro professioni, «per chi ha tenuto aperta un’attività professionale in questi anni è qualcosa di eroico».

LA “ROBIN HOOD TAX”: COS’È LA PROPOSTA DELLA LEGA IN MANOVRA PER IMPORRE UN CONTRIBUTO ALLE BANCHE

È però sul tema banche che il vicepremier Matteo Salvini torna ancora oggi da Confcommercio dopo che già in un video ad hoc sui social nella giornata di ieri erano giunte specifiche risposte a chi lamentava la pressione fiscale aumentata sul settore bancario e assicurativo (anche se si tratta di una scelta legittima posta e accettata al tavolo delle trattative dagli stessi istituti di credito): «alle banche è richiesto un piccolo contributo per poter aiutare consumi e redditi», in particolare le famiglie e le imprese che nel ceto medio del Paese trascinano l’economia reale.

Secondo il vicepremier e Ministro, il fatto di aiutare aziende e famiglie è un dovere, «non sempre occorre chiedere qualcosa in più»: nel video social è ancora Salvini a sottolineare la necessità di insistere all’interno della Manovra con la Robin Hood Tax sulle banche, ovvero un’operazione di giustizia ed equità sociale. Non si devono spaventare i settori coinvolti, in quanto il principio rimane il consueto: «Chi più ha, più dà’», con dunque contributi alle banche che in passato hanno già ricevuto miliardi di euro come garanzia dallo Stato.

Si tratta di 5 miliardi complessivi che serviranno ad aiutare i settori del Paese più in difficoltà, dalle pensioni minime alle aziende, dai giovani per il piano casa fino all’assunzione di nuovi infermieri e medici: non ci si deve scandalizzare nel chiedere questo contributo, tra l’altro volontario, «è un atto di serietà e stabilità di questo Governo».

SALVINI E TAJANI CONCORDI: NON BISOGNA ALZARE LA CEDOLARE SECCA PER GLI AFFITTI BREVI

Mentre sull’impianto generale della Manovra vi è il pieno accordo dei partiti di maggioranza, in alcuni dettagli della bozza generale da 18,5 miliardi di euro emergono distanze come quella “esplosa” oggi con l’inserimento dell’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi (dal 21 al 26%). La novità è emersa nell’articolo 7 della Manovra, puntando a sopprimere la tassazione agevolata su tutti i redditi derivanti da contratti di locazione breve: tanto il gruppo di Forza Italia quanto la Lega nutrono diversi dubbi nel merito di tale norma e chiedono che in sede di conversione in Parlamento si possa eliminare quel passaggio.

Come ha sottolineato stamane il vicepremier Antonio Tajani, nel pomeriggio a Confcommercio è il collega e omologo Matteo Salvini a ribadire le medesime ritrosie: l’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi – rilancia il Ministro dei Trasporti – «non è un modo ottimale per aiutare l’economia», in quanto non sostiene né la domanda interna né l’iniziativa privata.

Il testo della Manovra resta ancora una bozza e per essere definitivo occorrerà il lavoro del Parlamento, dove Lega e Forza Italia sembrano condividere la necessità di stralciar quel passaggio: lo stesso ministro della PA Paolo Zangrillo, sentito dall’ANSA, conferma che non vi sono punti fermi sul tema degli affitti brevi e molto può ancora essere modificato in Commissione e poi direttamente in Parlamento.