Soddisfatto e provato Matteo Salvini, intervistato stamane da RTL sul Ponte sullo Stretto: ecco che cosa ha detto in diretta radiofonica

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha parlato nelle scorse ore ai microfoni dell’emittente radiofonica RTL, soffermandosi in particolare sul Ponte sullo Stretto, il cui piano è stato definitivamente approvato e per cui, di conseguenza, si è ormai pronti a partire. “È la volta buona? Ce la sto mettendo tutta da quasi tre anni a questa parte – le parole del leghista – lavorando quotidianamente con ingegneri, architetti, imprenditori, e mai nella storia si è arrivati a un punto così avanzato”.

FS ENERGY, COS'É?/ Una nuova società del Gruppo FS

Salvini precisa che, grazie al ponte sullo Stretto, ci sarà: “Un risparmio di tempo in macchina fra un’ora e un’ora e mezza, e in treno fra due ore e due ore e mezza, con una riduzione di code e di inquinamento di tutta evidenza. Tutto il mondo costruisce ponti per collegare terraferma e isole, e dopo 2.000 anni di tentativi, conto che sia la volta buona”.

Trasporti in Lombardia: tutte le agevolazioni per i giovani/ La Dote e i programmi "Io Viaggio"

Alla domanda se sarà rispettata la tempistica prevista, il ministro risponde: “I tempi li dettano gli ingegneri. Io ho fatto quello che un ministro e un politico poteva fare: trovare i finanziamenti, costituire la società, approvare il progetto. Ora spetta agli ingegneri italiani, che sono i migliori al mondo, mettere in pratica la loro bravura. Ricordo a chi ci ascolta, e magari attraverserà lo Stretto in questi giorni e vedrà quanto tempo ci vuole, che il ponte rappresenta solo la metà del costo complessivo, portando con sé decine di chilometri di opere complementari: ferrovie, metropolitane, tre fermate a Messina, una nuova stazione a Reggio… si potrà quindi prendere la metro come oggi fanno molti italiani, milanesi, romani e altri”.

PONTE SULLO STRETTO/ Il segnale di rinascita industriale e geopolitica che conviene anche all'Ue

SALVINI SUL PONTE SULLO STRETTO: “MANCA SOLO LA CORTE DEI CONTI”

Salvini ha poi aggiunto: “Occorre solo la registrazione della Corte dei Conti. Siamo ad agosto, non c’è un tempo certo entro cui debbano restituire l’atto; si ipotizza entro un mesetto, quindi contiamo di partire tra settembre e ottobre. Ricordiamo che nella società sono coinvolti anche americani, giapponesi e danesi. La bollinatura è scontata? Nulla è scontato”.

Il ministro ha ricordato: “Sono stati due anni e mezzo vissuti con estrema attenzione. C’è il tema delle infiltrazioni mafiose, contro cui alzeremo le barriere più rigide al mondo. Ci sono tanti siciliani che si ribellano a chi dice che non si può fare il ponte. Uno Stato deve poter controllare che non vi siano infiltrazioni mafiose. Sono stanchino, dopo un lavoro lungo e complesso, ma molto felice. Stiamo cercando di avere tutte le contromisure possibili”.

SALVINI SUL PONTE SULLO STRETTO: “SUGLI ESPROPRI…”

Sui procedimenti di esproprio: Come per tutte le altre opere pubbliche – penso all’Alta Velocità, alla TAV, alle opere stradali, autostradali e ferroviarie – ci sono terreni e immobili da espropriare: saranno circa 400, e saranno indennizzati con una quota maggiore rispetto all’usuale e con tempi certi. Penso che tutti avranno soddisfazione. Poi, pensare di essere osservati e ammirati in tutto il mondo… siamo sulle prime pagine del New York Times, in Gran Bretagna, in Cina… essere osservati perché si realizza un’opera pubblica che non ha precedenti è qualcosa che fa bene a tutti. Il ponte è stato studiato per resistere a eventi estremi, ai terremoti. Sono davvero soddisfatto”.

Sulle eventuali difficoltà future: “Abbiamo approvato il progetto definitivo, composto da centinaia di tavole ingegneristiche, e il piano economico-finanziario dettagliato euro per euro. Poi, è chiaro, ci sono eventi imprevedibili come guerre, pandemie, caro carburanti. Da qui al 2032 spero che il buon Dio ci accompagni, e anche la sorte. Il piano è comunque approvato per ogni singolo euro. Agire per lotti significa fare come per tutti gli altri cantieri”. E ancora:“Ci saranno biblioteche, centri sportivi, porti turistici… cambierà completamente l’area dello Stretto”.

SALVINI SUL PONTE SULLO STRETTO: “A CHI LO INTITOLERIE? VI DICO CHE…”

Infine, su a chi intitolare il ponte: “Mi piacerà chiederlo agli italiani – ha risposto Salvini – mi interessa che si parta, visto che siciliani e calabresi hanno sentito annunci per una decina di volte. La mia idea la tengo per me, è una cosa su cui mi piacerà coinvolgere i cittadini. Silvio Berlusconi ha creduto e lavorato al ponte: lui ha già l’aeroporto di Malpensa intitolato, quindi penso che sia già una grande cosa”.

Salvini ha concluso: “Il Ponte lo sto facendo in totale accordo con la mia squadra, e mai penserei di lasciare soli i miei funzionari qualora qualcuno avesse un problema”. Un Salvini quindi stanco, e in qualche modo provato, ma soddisfatto per aver portato a termine un’impresa che, fino ad ora, mai nessuno era riuscito a concretizzare. La speranza è che il cantiere prosegua spedito da qui al 2032, anche se la sensazione è che gli oppositori del progetto non daranno vita facile ai costruttori.