Salvini porta fiori a Lilli Gruber/ Video “Non vale la pena perdere tempo a litigare”

Il duello tra Matteo Salvini e Lilli Gruber di ieri a Otto e mezzo è iniziato con un bel gesto distensivo del leader della Lega: un mazzo di fiori per la conduttrice. Perché? L’ex ministro dell’Interno e la giornalista in passato hanno dato vita a scontri verbali parecchio accesi e per questo motivo il leader del Carroccio ha deciso di esordire con una carineria. «Sul tavolo c’è un mazzo di fiori che mi ha portato Salvini», le parole di Lilli Gruber, il leghista ha spiegato: «Ha dovuto attendere qualche mese ma ogni promessa è debito».

«Dopo due anni, ma la ringrazio molto. Le donne non hanno tutta questa pazienza, lo sa», ha ribattuto il volto di Otto e mezzo, mentre l’ex titolare del Viminale ha rimarcato: «Dopo il Covid dobbiamo essere tutti più dolci, più buoni e più sereni». La Gruber ha poi chiesto: «Lei pensa di essere più dolce, più buono e più sereno?». Altro segnale distensivo da parte di Matteo Salvini, volto a lasciarsi alle spalle i battibecchi e le liti del recente passato: «Ma penso di esserlo stato anche prima, ma mi sono accorto che non vale la pena perdere troppo tempo a litigare e bisticciare, il tempo che il buon Dio ci dà usiamolo per costruire». Qui di seguito il video del siparietto

