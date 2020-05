“Salvini potrà tornare al Papeete”?/ Video, la domanda di Lilli Gruber a Bonaccini

Pubblicità

Siparietto a Otto e Mezzo, condotto da Lilli Gruber: ospite a distanza – collegato via video, come consuetudine in queste settimane – il presidente di Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. A tema ovviamente la Fase 2 della pandemia da Coronavirus, la ripartenza con riaperture graduali delle varie attività: in particolare, si stava parlando delle spiagge che, dal prossimo 18 maggio (lunedì) potranno nuovamente essere accessibili. Così, nel “mirino” della conduttrice è finito anche Matteo Salvini. Che per una volta c’entrava poco, ma che è stato comunque tirato in mezzo. In che modo? Con un riferimento alle sue frequentazioni balneari, in particolar modo quelle dello scorso anno. E’ successo infatti che Lilli Gruber abbia chiesto a Bonaccini come saranno le vacanze estive in Emilia Romagna, e poi abbia aggiunto “Salvini potrà tornare al Papeete?”.

“SALVINI POTRA’ TORNARE AL PAPEETE?”

La citazione è nota: lo scorso anno il segretario della Lega Nord era finito al centro della critica per essersi fatto vedere al Papeete Beach di Milano Marittima (frazione di Cervia), impegnato a divertirsi mentre era in atto una crisi di Governo che lui stesso aveva lanciato. Il locale è di proprietà dell’eurodeputato della Lega Massimo Casanova ma, al netto di questo, era diventato immediatamente il simbolo utilizzato dai detrattori di Salvini; come dire, mentre il Paese va a rotoli lui è in spiaggia a divertirsi. In effetti le immagini dallo storico locale romagnolo ci avevano consegnato un leader leghista particolarmente esuberante; anche Lilli Gruber si è ricordata dell’associazione, e ha voluto chiedere con una mezza battuta se effettivamente Salvini riuscirà a tornare al Papeete. Pronta la risposta di Bonaccini: “Gli auguro di andare in vacanza dove preferisce”. Lo stesso segretario della Lega peraltro lo aveva detto, durante un comizio nella bassa regiana di metà gennaio: “Quest’estate tornerò al Papeete con mio figlio”.

