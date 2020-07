SALVINI, PROPOSTA LEGA SU FISCO/ Diretta video: “mega-condono”, tasse sospese e…

Oggi, mercoledì 29 luglio 2020, Matteo Salvini interverrà in conferenza stampa per illustrare i provvedimenti sul tema del Fisco della Lega già incardinati in Commissione Finanze. A partire dalle ore 11, il leader del Carroccio, parlerà nella sala Salvadori insieme ai primi firmatari delle proposte Massimo Bitonci e Alberto Gusmeroli. Di certo c’è da attendersi battaglia rispetto alla linea economica tenuta dal governo, con una Lega che in più di un’occasione ha premuto sull’acceleratore quando si è trattato di contestare l’operato del governo in particolare sulle scadenze fiscali. A dettare la linea è stato come sempre Matteo Salvini, che ancora ieri, intervenendo in un comizio a Calenzano in Toscana ha dichiarato: “A settembre sono in arrivo 12 milioni di cartelle esattoriali dell’Agenzia delle entrate. La proposta della Lega è semplice: saldo, stralcio e falò di quelle cartelle. O fai un megacondono adesso o non lo fai più”.

SALVINI, PROPOSTE LEGA SUL FISCO: DIRETTA VIDEO CONFERENZA STAMPA

Ma quali saranno le proposte presentate dalla Lega nella conferenza stampa odierna? A parte l’ipotesi dello stop al pagamento delle cartelle esattoriali fino a tutto il 2020 per aiutare famiglie e imprese”, che a detta di Salvini sembra stia guadagnando terreno nello stesso esecutivo, il mirino del Carroccio e di tutto il centrodestra sembra puntare verso un obiettivo ancora più politicamente ambizioso: il rinvio degli adempimenti fiscali. Questa sembra essere la “linea Maginot” dalla quale l’opposizione, riunitasi ieri in un vertice a tre fra Salvini, Meloni e Tajani, non ha intenzione di recedere per votare insieme al governo lo scostamento di bilancio da 25 miliardi. Le parole pronunciate ieri dal ministro Gualtieri sul decreto Agosto, in particolare quella sull’idea di “riscrivere il calendario fiscale”, prefigurano la possibilità di un’intesa. Dalla conferenza stampa odierna capiremo che aria tira. Clicca qui per seguire la diretta della conferenza dalla pagina Facebook di Matteo Salvini a partire dalle 11.



