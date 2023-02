Salvini: “Rai potrebbe diventare gratis in futuro”/ “Mediaset non chiede mai un euro”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è stato ospite ieri sera in collegamento con il programma di Rete 4, Fuori dal Coro. Il talk condotto da Mario Giordano ha ovviamente incalzato il numero uno del Carroccio sulle numerose polemiche scaturite dopo il Festival di Sanremo, e a riguardo Salvini ha spiegato: «Se hanno provato a usare Sanremo per avvantaggiare la sinistra hanno sbagliato clamorosamente, visto in Lazio e in Lombardia gli italiani hanno votato in maniera opposta a quello che auspicava Fedez», ha spiegato Matteo Salvini parlando in diretta tv.

Nel corso della kermesse dell’Ariston diversi esponenti del governo hanno puntato il dito verso la stessa per via, a loro modo di vedere, di alcune scenette discutibili come l’appello di Fedez e degli Articolo 31 a legalizzare la droga leggera, ma anche il siparietto hot sempre fra il marito di Chiara Ferragni e Rosa Chemical: «Mi auguro che Sanremo torni a essere il Festival della canzone – ha spiegato ancora Salvini – io non l’ho seguito perché lavoravo non per spocchia», per poi soffermarsi proprio su Rosa Chemical: «Uno che mima atti sessuali non mi sembra una trasgressione o un inno alla libertà ma solo pessimo gusto».

SALVINI: “VALUTEREMO L’OPPORTUNITA’ DI TOGLIERE IL CANONE RAI IN BOLLETTA”

Matteo Salvini ha quindi parlato più in generale della Rai e della televisione pubblica, che in futuro potrebbe divenire gratuita per alleggerire il carico fiscale degli italiani: «Una cosa su cui ragionare sarà la Rai. Quanto costa agli italiani, valutare l’opportunità di togliere il canone dalla bolletta della luce, che è già abbastanza pesante, e pensare se anche in Italia, come in altri Paesi europei, la televisione pubblica non possa essere libera, gratis, senza gravare sul portafoglio dei cittadini. Mediaset va egregiamente in onda senza chiedere un quattrino».

Per correttezza di informazione va detto che spesso e volentieri numerosi esponenti politici hanno promesso l’abolizione del canone Rai ma fino ad oggi tale circostanza non si è mai verificata anche perchè è noto e risaputo che senza l’introito derivante dal canone tv pubblica non riuscirebbe a stare in piedi.











