LA PACE FISCALE, IL TAGLIO DELLE TASSE: IL PIANO DELLA LEGA (E LE RISPOSTE A FORZA ITALIA)

Sarà il tema fiscale la chiave di questa seconda parte di Legislatura per il Governo Meloni, con la Lega di Matteo Salvini che si prepara a rappresentare la voce forte con le istanze liberali per sbloccare la crescita del Paese e ridurre il carico di tasse per famiglie e imprese. In questo il vicepremier manda un messaggio ulteriore ai compagni di Governo di Forza Italia, i quali appena ieri con il leader Antonio Tajani avevano sostenuto che la priorità deve andare al taglio dell’Irpef e solo dopo alle vicende di pace fiscale invocate dal Carroccio.

Intervenuto stamane al convegno di AssoImmobiliare è il Ministro dei Trasporti Salvini a ribadire che il Governo porterà avanti l’impegno della pace fiscale e che non sarà in alternativa, ma in contemporanea al taglio delle tasse invocato dalla Premier Meloni e dal Ministro dell’Economia Giorgetti: «la pace fiscale porta nelle casse dello Stato dei soldi che permetteranno allo Stato di abbassare le tasse a tutti».

Sono circa 20 milioni di cittadini che potrebbero essere interessati alla pace fiscale preparata dalla Lega negli scorsi mesi, quindi non esiste alcun “derby” sulle ricette per ridurre le tasse agli italiani: l’importante è agire e farlo in fretta, iniziando ad esempio con i soldi incassati dalla rottamazione delle cartelle («120 rate da saldare in 10 anni senza interessi o sanzioni») che verranno investiti nel taglio strutturale delle tasse per ceto medio e famiglie.

Entro fine anno il MEF ha confermato che diverrà realtà l’opzione di pace fiscale, da accompagnare al taglio dell’Irpef spinto da FdI e FI. Un punto vede invece concordi appieno i due vicepremier sulle spese da adottare per liberare spazio sul fronte fisco: «giusto dilatare i tempi per l’aumento della spesa NATO al 5%», rileva Salvini confermando quanto già il Ministro degli Esteri aveva spiegato al Segretario Rutte in visita oggi in Italia.

SALVINI SULLA CITTADINANZA: “ANCHE LA SINISTRA DICE DI NO, PRONTI A CAMBIARE REGOLE SU PERMESSO DI SOGGIORNO”

Per l’ennesima volta è lo stesso leader della Lega – intervistato a “Libero Quotidiano” – a sottolineare come la pace fiscale sia l’esatto opposto del via libera agli evasori e ai “furbetti”: in primo luogo, lo strumento viene destinato a chi cittadini che hanno presentato regolare dichiarazione dei redditi ma che poi non sono riusciti a pagare tutte le tasse in tempo. Sono insomma contribuenti onesti, con aziende, famiglie o magari con problemi di salute: «vogliamo sostenere che ci sono 20 milioni di evasori seriali in Italia?», spiega Salvini citando i dati dell’Agenzia delle Entrate sui vari debiti verso il fisco.

Altro capitolo delicato è il tema della cittadinanza, più allargato ancora sul fronte immigrazione: dopo la vittoria nel Referendum con la bocciatura del Quesito n.5 è ancora la Lega a sottolineare come anche parte consistente dell’elettorato della sinistra che si è detto molto scettico sul ridurre i tempi legali per concedere la cittadinanza italiana. E anche su questo Salvini a “Libero” manda un messaggio agli alleati di Forza Italia che hanno rilanciato il tema dello Ius Scholae: il vicepremier non si spiega come anche davanti ai risultati comunque deludenti del Referendum sulla cittadinanza, vi sia ancora qualcuno nel Centrodestra a considerare un tema sensato quello di “facilitare” il divenire italiani.

Sebbene Salvini confermi la piena sintonia sui temi di fondo, che porteranno il Governo a terminare la scadenza naturale della legislatura nel 2027 («arriveremo compatti, l’elettore di Centrodestra non vuole divisioni»), non nasconde l’incomprensione sul tema immigrazione: dopo il Decreto Sicurezza approvato, la Lega lavora per aggiornare il permesso di soggiorno a punti (nato nel 2011, ndr), con possibilità di «revocarlo a chi commette reati o infrazioni, tradendo la fiducia» concessa con la cittadinanza italiana ricevuta.