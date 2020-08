Salvini riprende slogan Ringo: caos social/ Barilla vs Lega: “Mai autorizzato”

Esplode il caso Salvini-Ringo: polemiche accese sui social network, Lega e Barilla nel mirino della critica. Ma andiamo per gradi. Ieri i canali di comunicazione del Carroccio hanno pubblicato una foto che ritrae il segretario federale mentre dà il cinque ad un ragazzo di colore. Niente di strano, fino a qui. Nella stesa immagine però spunta un frame della nota pubblicità della Ringo, con due giovanissimi – uno bianco e uno di colore – che si stringono la mano. «Uniti si vince!», la didascalia dell’immagine, slogan dei biscotti. E la Barilla – proprietaria del marchio Pavesi – deve fare i conti con decine di attacchi sul web. L’hashtag #Barilla è diventato trending topic, con molti utenti uniti per boicottare l’azienda, al punto da sponsorizzare altre marche come Rummo e Garofalo.

LEGA, SALVINI RIPRENDE SLOGAN RINGO: INTERVIENE LA BARILLA

Tantissime polemiche, come dicevamo, sul caso Salvini-Ringo, ma sono stati in tanti a ipotizzare che la Lega abbia utilizzato il marchio Barilla senza rendere conto alla nota azienda. A confermare queste ipotesi è intervenuta direttamente la multinazionale: «Non abbiamo mai autorizzato la Lega a usare lo spot dei Ringo né il marchio», il commento di un portavoce ai microfoni di Adnkronos. In un post sui social network, Barilla ha inoltre evidenziato di non aver mai autorizzato l’utilizzo dei propri marchi da parte di nessun movimento o gruppo politico. Per il momento da casa Carroccio nessun commento sulla vicenda, ma la polemica non sembra destinata a terminare.

UNITI SI VINCE! 👏👏🏾🙂🇮🇹 pic.twitter.com/JilIsUmDWp — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) August 30, 2020





