Salvini ritwitta lite Nuzzi-Malpezzi/ Video: “Vi dovete vergognare, andate a casa!”

La pagina Twitter ufficiale di Matteo Salvini ha rilanciato lo scontro avvenuto ieri sera in diretta televisiva, durante la puntata di “Live – Non è la D’Urso”, Canale 5, fra il noto giornalista Gianluigi Nuzzi, e la senatrice del Partito Democratico, Simona Malpezzi. Nel programma condotto da Barbara D’Urso si discuteva delle misure prese dal governo durante la pandemia di coronavirus, ed in particolare del sostegno nei confronti delle numerose attività colpite dalla crisi economica causa chiusura. La Barbara nazionale ha così dato voce a due piazze decisamente calde, una a Milano, dove c’erano i rappresentanti del mondo ambulante, ma anche dei luna park, e una a Napoli, dove invece gli imprenditori ci hanno messo la faccia, a nome dei propri dipendenti. Le due proteste sono andate in scena in maniera educata, ma gli animi si sono scaldati, arrivando a contagiare anche gli ospiti in studio come appunto Nuzzi, e quelli in collegamento, come appunto la senatrice Malpezzi.

SALVINI RITWITTA NUZZI VS MALPEZZI: “AVETE SPESO MILIONI PER I BANCHI CON LE ROTELLE”

“La politica non ci sente! – le parole di Nuzzi dopo aver ascoltato le richieste dei manifestanti e le risposte della senatrice dei Dem – avete speso dei soldi per i banchi, milioni di banchi per attrezzare le scuole. Perché abbiamo speso questi soldi? Oggi dove sono i bambini? A casa. Mio figlio è a casa, è una vergogna”. E ancora: “Avete fatto spendere i risparmi dei lavoratori per i plexiglass e per il resto, poi avete chiuso – sempre rivolta all’esponente del Partito Democratico – noi stiamo a casa, ma le frontiere sono dei colabrodo. Tutti entrano non controllati in Italia con un foglietto: quarantena obbligatoria”, per poi concludere la propria sfuriata dicendo “Vi dovete vergognare, dovete andare a casa!”. E proprio queste parole hanno indotto Matteo Salvini a ricondividere sulla propria pagina Twitter il saparietto, con tanto di didascalia: “Nuzzi zittisce la Malpezzi: “Vi dovete vergognare, dovete andare a casa!”. Di seguito il video

NUZZI ZITTISCE LA MALPEZZI: "VI DOVETE VERGOGNARE, DOVETE ANDARE A CASA!" pic.twitter.com/UVGiEMSbDi — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) November 2, 2020





