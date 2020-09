Salvini sui verbali del Cts/ “Piano covid segreto, Conte riferisca in parlamento”

Il leader della Lega, Matteo Salvini ha scritto una lettera indirizzata al Corriere della Sera, un appello affinchè il governo faccia chiarezza, a suo modo di vedere, sui famosi verbali del Comitato Tecnico Scientifico desecretati nelle scorse settimane. Secondo Salvini Palazzo Chigi aveva a disposizione elementi allarmanti già all’inizio di quest’anno, prima che poi la pandemia si diffondesse a macchia d’olio in Italia, ma senza condividerli con le autorità preposte. “A Palazzo Chigi – un passaggio della lettera “salviniana” al quotidiano di via Solferino – avevano elementi allarmanti sulle conseguenze del Covid nel nostro Paese, ma il presidente del Consiglio si è preso l’enorme responsabilità di non condividere ufficialmente le informazioni nemmeno con i presidenti di Regione”. Salvini ricorda poi le 18 tonnellate di materiale medico spedite alla Cina, e quindi le parole del premier del 21 febbraio che rassicurava che la situazione era sotto controllo.

SALVINI SUI VERBALI DEL CTS: “DA CONTE NESSUNA PAROLA”

“Da Conte e dagli altri ministri non una parola, una giustificazione, una replica – prosegue Salvini amareggiato – niente. Silenzio assoluto. Unica eccezione, Roberto Speranza che si era affrettato a smentire parlando di «travisamento giornalistico», nonostante la notizia fosse stata confermata da un dirigente del suo stesso dicastero”. Altro argomento caldo, la chiusura dei comuni bergamaschi di Nembro e Alzano Lombardo, due fra i paesi più falcidiati dall’epidemia di covid-19: “E’ ormai appurato – sottolinea il numero uno del Carroccio – che il Comitato tecnico scientifico avesse suggerito di chiudere con delle zone rosse anche i comuni della Bergamasca, tanto che da Roma inviarono l’esercito per blindare Nembro e Alzano Lombardo, ma poi Palazzo Chigi decise altrimenti, peraltro ignorando un altro suggerimento degli esperti ovvero una chiusura meno rigida in alcune aree del Paese anziché il lockdown totale”. Salvini e la Lega chiedono che il governo riferisca in parlamento su quelli che lo stesso leghisce definisce “ritardi e svarioni”. “Il governo deve spiegare – conclude la missiva dell’ex ministro dell’interno – davanti al Parlamento e a tutto il Paese, perché ha taciuto i rischi del virus e ha affrontato l’emergenza con drammatica superficialità. Lo deve agli italiani, a chi ha sofferto, a chi non c’è più, alle loro famiglie”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA