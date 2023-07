Salvini sul caro voli: “Aumenti anomali, prezzo carburanti non c’entra”/ “Ora più sanzioni”

Matteo Salvini, Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture del Governo di Giorgia Meloni, durante il question time alla Camera, ha commentato il fenomeno del caro voli, sempre più allarmante. “Sono emerse anomalie nell’aumento dei prezzi non collegate all’aumento del costo del carburante”, ha affermato come riportato dal Messaggero.

L’esponente della Lega ha dunque annunciato dei provvedimenti. “Il Governo intende intervenire con forza per contrastare pratiche scorrette. È necessario verificare se gli aumenti sono solo frutto di normali logiche di mercato o se sono legati a comportamenti anomali delle compagnie aeree”, ha continuato. A occuparsi di questo sarà il garante dei prezzi. Le tempistiche però non saranno brevi e per l’estate le persone che non hanno a disposizione un budget elevato per le vacanze dovranno rinunciare alle partenze in aereo. “L’istruttoria purtroppo si concluderà alla fine dell’anno, ma l’Enac sta anche lavorando alla definizione di algoritmi per individuare le alterazioni”.

Salvini sul caro voli: “Aumenti anomali, prezzo carburanti non c’entra”. I provvedimenti

A replicare a Matteo Salvini sul caro voli è stato il Codacons. “Sui prezzi dei biglietti aerei le anomalie sono più che evidenti e crediamo non si possa attendere fine anno per intervenire. Le tariffe aeree in Italia sono del tutto fuori controllo. In un solo mese i prezzi dei biglietti aerei sono rincarati nel Paese in media del +10,9%, con punte del +17,8% per quelli nazionali, arrivando alla paradossale situazione attuale per cui un volo da Napoli a Olbia arriva a sfiorare anche i mille euro ad agosto, quasi il doppio di un volo da Roma per New York che, sempre per il mese di agosto, si può trovare attorno ai 600 euro sulle piattaforme specializzate”, ha scritto l’associazione dei consumatori.

Il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture da parte sua ha ribadito il suo impegno “per eliminare le pratiche commerciali scorrette” e ha annunciato che le prime novità si avranno nel prossimo decreto legge, che sarà realizzato ad agosto.











