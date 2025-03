L’EUROPA TRA RIARMO E PACE: SALVINI CONFERMA LA LINEA TRUMP

Non è certo da oggi che il leader della Lega Matteo Salvini indica in Donald Trump la vera speranza di pace per porre fine al mondo in guerra in questo fatidico anno 2025: quanto però avvenuto negli ultimi giorni tra Medio Oriente e, soprattutto, in Ucraina (con lo scontro alla Casa Bianca tra il Presidente Usa e il leader Zelensky) ha sconvolto le dinamiche geopolitiche già delicate tra Unione Europea, Stati Uniti e Regno Unito. E così la linea del Governo italiano torna nuovamente al centro dell’Europa, dopo che la Presidente del Consiglio Meloni ha ribadito di non doversi dividere, né perdersi in polemiche tra tifoserie: Palazzo Chigi propone a livello Ue un tavolo con gli Usa per riprendere un rapporto sincero e diretto, unendosi (piuttosto che dividersi) verso i prossimi negoziati con la Russia.

Salvini loda l’impegno di realpolitk della Premier Meloni e dalle colonne de “La Verità” rilancia sulla necessità di tornare alla diplomazia per poter davvero portare alla fine della guerra entro pochi mesi: il tema non è “tifare” ma «ragionare», e su questo il vicepremier ritiene che l’unico leader al momento in grado di portare la pace è proprio “l’odiatissimo” Donald Trump, a dispetto di un’Europa invece sempre più «al collasso e marginale», guidata da Von der Leyen, Germania e Francia. Per il Ministro Salvini il Governo ha invece un’occasione storica per poter riportare il nostro Paese al centro delle dinamiche internazionali, come riconoscono anche alcuni leader intervenuti al vertice di Londra ieri davanti alla posizione accorta dell’amministrazione Meloni.

La critica di Salvini a Bruxelles entra poi nel merito non solo dei rapporti conflittuali con la Casa Bianca, ma per le posizioni espresse in queste settimane convulse di trattative e negoziati verso la pace: la preoccupazione della Lega è infatti per il tono riaffermato ancora ieri dalla Presidente della Commissione Ue su difesa comune e riarmo europeo, «invece che insistere su diplomazia e pace», attacca Salvini, «Von der Leyen insiste sul rafforzamento militare dell’Europa». Secondo il vicepremier una posizione del genere espressa dalla leader UE è non solo pericolosa ma quanto mai «irresponsabile», così come risulta «arrogante» il discorso continuo del Presidente francese Emmanuel Macron sula necessità di un esercito comune europeo (da lanciare poi in Ucraina, ndr).

DALLA GUERRA AL CAOS MOTORI: L’UE IN COSTANTE CAMBIAMENTO (E NON SEMPRE È NEGATIVO)

Salvini non si dice contrario a priori ad una spesa militare aggiuntiva, se realmente le regole Ue dovessero prevederla fuori dal Patto di Stabilità, ma solo se si è riusciti ad investire su lavoro, stipendi e pensioni: la preoccupazione è invece nel vedere Bruxelles orientata più al tema del riarmo che non a quello della pace. Ed è così che davanti ai metodi di Trump – che possono anche non piacere, ammette Salvini – che serve guardare ai fatti ottenuti, tanto sull’Ucraina quanto sul piano di pace in Medio Oriente, «preferisco una Gaza pianificata che non più in mano ai terroristi di Hamas».

Come ha più volte rintuzzato anche l’ex Premier Draghi – non certo un sovranista o il “simbolo” dei Patrioti UE – l’Europa si deve dare una svegliata e i repentini cambi di scenario con l’ingresso di Trump nello scacchiere internazionale, l’occasione è spesso servita su un piatto d’argento: serve muoversi, serve riprendere i fili dei valori europei e serve soprattutto puntare ai bisogni reali dei cittadini, in subbuglio in quasi tutti i Paesi Ue dove permangono maggioranze ancorate al “passato” di austerità, green e politiche “corrette”.

Salvini punge nel merito nella sua intervista a “La Verità”, sottolineando come dalla guerra al tema ambiente, serve un cambio di passo deciso del Vecchio Continente, che porti per esempio a riannodare i fili diplomatici anche con la Russia una volta conclusa la pace in Ucraina. Ma non è solo la geopolitica a dover trarre conseguenze positive dalle prossime mosse Ue: per il leader della Lega, un segnale comunque importante è arrivato nelle scorse ore dalla nota del PPE che ammette l’errore madornale di puntare allo stop per i motori tradizionali dal 2035.

La Lega assieme ai Patrioti ha sempre votato contro le politiche green di Timmermans e Von der Leyen, ma ora che sono i popolari a rimettere tutto in discussione, qualcosa potrebbe davvero smuoversi contro le regole folli anti-imprese: «hanno distrutto fabbriche e lavoro», ora però che il PPE torna sui propri passi serve togliere le multe alle case di automotive, altrimenti quelle stesse sanzioni «le continueranno a pagare i cittadini con la cassa interazione» e lo stop delle linee di produzione sul motore endotermico.