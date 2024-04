Salvini: “Vannacci candidato alle Europee”/ Generale conferma: “sarò indipendente ma condivido i valori Lega”

SALVINI ANNUNCIA LA CANDIDATURA DEL GENERALE VANNACCI ALLE PROSSIME EUROPEE: “COMBATTERÀ CON LA LEGA”

Dopo mesi di “corteggiamento” politico, la Lega di Salvini ufficializza la candidatura alle Elezioni Europee 2024 del generale dell’esercito Roberto Vannacci: «Sono contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega in Parlamento europeo». Lo ha spiegato il vicepremier e leader della Lega intervenendo a Milano alla Fondazione Istituto dei Ciechi per la presentazione del suo libro “Controvento”.

Lo stesso Salvini ha spiegato ai cronisti presenti di essere molto contenuto che gli italiani possano trovare nelle liste della Lega in tutti collegi elettorali anche il nome del colonnello protagonista di dibattiti e discussioni politiche in questi ultimi mesi dopo l’uscita dell’autobiografia “Il mondo al contrario”. Tra 44 giorni scatta una sorta di “referendum” sul futuro dell’Europa, ha proseguito il Ministro delle Infrastrutture parlando sempre a Milano, si sceglierà infatti «se l’Europa esisterà ancora o se quella che lasceremo ai nostri figli sarà una colonia sino-islamica».

Non solo Vannacci ed Europee, Salvini raccontando alcuni passaggi del suo libro approfondisce il rapporto stretto con Giorgia Meloni smentendo le ricostruzioni che parlano di una lotta intestina interna al Centrodestra: «più ci conosciamo e più il rapporto diventa personale; non siamo stati quasi mai in guerra, dal momento che i rapporti erano quasi sempre alternativi e competitivi». Da quando però condividono la gestione del Governo, Meloni e Salvini si sono ulteriormente avvicinati per poter mantenere l’impegno di un programma fino a fine legislatura: «il nostro governo durerà 5 anni. E poi – conclude – il mio successo è il suo successo e viceversa. Fuori da Palazzo Chigi, poi, quando siamo a cena insieme o in viaggio, giochiamo anche lunghe partite a Burraco».

LA CONFERMA DEL GENERALE: “STIMO LA LEGA E COMBATTEREMO PER GLI STESSI VALORI“. MA RESTERÀ INDIPENDENTE

Dopo l’annuncio di Salvini sull’ingresso nelle liste della lega come candidato alle prossime Europee, arriva la conferma all’ANSA dello stesso generale dell’esercito, nominato lo scorso dicembre capo di stato maggiore del comando delle forze operative terrestri. «Confermo la mia stima nei confronti del ministro Salvini e sottoscrivo la sua dichiarazione», spiega Roberto Vannacci contattato dalle agenzie.

Spiega che non si iscriverà direttamente nella Lega ma rimarrà come candidato indipendente (come del resto Lucia Annunziata col Pd per citare un esempio recente, ndr) e sposa l’interezza dei valori presenti nel programma Lega verso le Elezioni Europee 2024: «Sarò un candidato indipendente che mantiene la propria identità e che lotterà, con coraggio, per affermare i propri valori di Patria, tradizioni, famiglia, sovranità e identità che condivido abbondantemente con la Lega».











