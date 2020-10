Salvini/ Video: “Conte pensa di essere al GF Vip, Governo non ha fatto una mazza”

Matteo Salvini non fa sconti al Governo e attacca frontalmente il premier Conte ai microfoni di Fuori dal coro. «Il Governo non ha fatto una mazza a giugno, luglio, agosto e settembre: cosa ha fatto durante l’estate? Ricordo i dibattiti sui banchi con le rotelle, i dibattiti sui monopattini… sono terribilmente e palesemente incazzato», l’affondo del segretario federale della Lega, che ha poi spiegato perchè ieri ha abbandonato l’aula del Senato: «In un momento come questo, dove tutta Italia è preoccupata per lavoro, salute e scuole, tutti si occupano di Covid ma oggi (ieri, ndr) la Camera si è occupata della legge sull’omofobia. Con tutto il rispetto per uomini, donne e fluidi, penso che il Parlamento ora si debba occupare di Covid, lavoro, salute e ospedali».

MATTEO SALVINI: “CONTE PENSA DI ESSERE AL GF VIP”

Matteo Salvini ha poi criticato duramente il presidente del Consiglio: «Ogni tanto ho l’impressione che Conte pensi di essere al Grande Fratello Vip, interessato di più all’orario migliore per la diretta TV o per il live Facebook, con orari e pause studiate, che non all’ascolto di quello che gli vorrebbero dire imprese, lavoratori, categorie». Nel corso dell’intervista rilasciata a Mario Giordano, l’ex ministro dell’Interno ha poi presentato le proposte della Lega: «La Lega propone i tamponi a domicilio, in primis per chi ha dei sintomi, e le cure a domicilio per le persone che possono essere curate a casa, senza intasare pronto soccorso e ospedali». Infine, Salvini ha evidenziato: «Mentre Conte chiude in maniera scientificamente dubbia – chiudere palestre, bar, teatri e cinema non serve a niente – non ferma le cartelle esattoriali e le scadenze: siamo alla follia. Chi va in piazza e accende i cassonetti e attacca i poliziotti è un cretino che fa il gioco del potere, non fa un buon servizio ai milioni di italiani che sono arrabbiati e che aspettano risposte».





