Salvini vs de Magistris: “È un fallito!”/ Il sindaco di Napoli: “Sei un razzista”

Duro scontro tra Matteo Salvini, leader della Lega, e Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, in questa prima domenica di giugno che, perlomeno dal punto di vista del termometro politico, si sta rivelando decisamente calda. La lite è andata in scena nell’ambito di un intervento dell’ex ministro dell’Interno in occasione degli Stati generali in Calabria, durante il quale quest’ultimo ha pronunciato affermazioni decisamente calde nei confronti del primo cittadino partenopeo: “La Calabria ai calabresi! Questa Regione non merita un ‘fallito’ come de Magistris. È una roba da quinto mondo. La Lega e il Centrodestra avranno un unico candidato per la Calabria e i calabresi”.

Matteo Salvini/ "Federazione di Centrodestra? Non è fusione, ma voce unica"

Inevitabilmente, le dichiarazioni di Salvini hanno fatto il giro del web e sono state già oggetto di numerosi commenti e critiche. De Magistris ha quindi scelto successivamente di rompere gli indugi e di dire la sua su questo episodio, attaccando direttamente il rappresentante del Carroccio senza troppi giri di parole e senza badare alla retorica, difendendo il proprio operato nella città campana e lasciando presagire che queste schermaglie di natura elettorale siano soltanto le prime di una lunga serie.

Salvini: “a Draghi parlerò della federazione Cdx”/ “No fusione, Lega-FI anche in Ue”

DE MAGISTRIS REPLICA A SALVINI: “UN RAZZISTA CHE HA FATTO LA SUA FORTUNA INSULTANDO I MERIDIONALI”

Luigi de Magistris ha dunque risposto a tono alle frasi di Matteo Salvini, dicendo che la Calabria “non ha bisogno di Salvini, un razzista che ha fatto la sua fortuna politica insultando i meridionali per poi costruirsi, anche su scandali vari, una fortuna politica”. Poi, un riferimento alla sua attività da sindaco di Napoli, che, pur tra numerose difficoltà e svariati problemi, ha condotto la città “dai rifiuti al primo piano, per colpa anche di persone di cui si circonda, a città prima per crescita culturale e turistica”. Secondo il primo cittadino partenopeo, Salvini danneggia, “anche solo con la sua vuota presenza”, l’immagine di una Regione che ha invece bisogno di “onestà, competenza, bellezza, dignità e cura, non di propaganda squallida di chi ci ha sempre trattato con disgusto come terroni”.

LEGGI ANCHE:

SUICIDIO SEID VISIN/ L’unico razzismo in questa storia è l’odio di Saviano

© RIPRODUZIONE RISERVATA