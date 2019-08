Salvini vs Toninelli: “Non è all’altezza”/ Scontro Lega-M5s, tensione sulla Tav

Salvini contro Toninelli, nuovo capitolo dello scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle. Il Governo ieri ha tenuto botta al voto del Senato al Decreto sicurezza bis, approvato con 160 sì e diventato legge, ma ora si potrebbe aprire un altro “tavolo” di discussione tra le due forze di maggioranza. Intervistato da Radio 24, il segretario federale della Lega ha messo nel mirino il collega ministro M5s: «Non mi sembra all’altezza di gestire le infrastrutture di un Paese bello ma difficile come l’Italia». Non è la prima volta che il vice premier si scaglia contro il ministro dei Trasporti: «Ci sono troppe infrastrutture bloccate dal Mit. Il ministero dei Trasporti deve aiutare la gente a viaggiare e non bloccare porti, aeroporti, ferrovie, tunnel, autostrade», queste le parole di Salvini del 22 luglio…

SALVINI VS TONINELLI, SCONTRO LEGA-M5S SU TAV

«Salvini minacci chi vuole, il governo non cadrà per la Tav», aveva dichiarato ieri Danilo Toninelli a proposito della Torino-Lione, altro terreno di scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle, aggiungendo che la mozione verrà discussa con tranquillità in Parlamento. L’Alta Velocità è uno dei cavalli di battaglia del Carroccio e Matteo Salvini sembra tutt’altro che intenzionato a cedere il passo: «Non voglio regalare altri mesi di litigi e polemiche agli italiani: abbiamo perso un anno sulla Tav, così come sulla riforma della giustizia o sull’Autonomia. Il dibattito sul taglio delle tasse è infinito: se dovessi ritenere che non c’è più una strada, non ne faccio una questione personale ma bisogna prenderne atto». Con una frecciatina al manifesto grillino: «Ho mille dubbi sul reddito di cittadinanza, speriamo possa creare lavoro…».

