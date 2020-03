Salvini vs Ue: “Andate a cag*re”/ “Battiamo coronavirus e poi ripensiamo all’Europa”

Emergenza coronavirus, Matteo Salvini è un fiume in piena contro l’Ue. Intervenuto ai microfoni di Telelombardia, il segretario federale della Lega ha criticato aspramente lo stallo registrato in sede europea alla proposte di emettere coronavirus bond. «Fammi dedicare un pensiero di schifo e di vergogna all’Europa, schifo e vergogna: si sono presi 15 giorni signori dell’Europa per decidere, perché a Berlino ed a Bruxelles non hanno capito che la gente sta morendo. Quindi si sono riuniti e hanno deciso che ci penseranno per due settimane se e come aiutare. Se è questa l’Unione Europea, è una schifezza», ha spiegato Salvini, che poi ha aggiunto: «Ma ti pare normale ora che la gente muore di polmonite e magari domani è in mancanza di lavoro, i geni si prendono due settimane perché litigano? Ma andate a cagare…».

SALVINI VS UE: “COVO DI SERPI E SCIACALLI”

Parole pesanti quelle di Salvini contro l’Ue, che seguono le dichiarazioni rovanti rilasciate ai taccuini di Affari Italiani: «Altro che `unione´, questo è un covo di serpi e sciacalli. Prima sconfiggiamo il virus, poi ripensiamo all’Europa. E, se serve, salutiamo. Senza neanche ringraziare». Clima di altissima tensione dopo lo scontro con Bruxelles e l’ultimatum del premier Giuseppe Conte, ma le parole dell’ex ministro dell’Interno sono state condannate dal Partito Democratico. «La differenza tra un gangster e uno statista è nelle parole che usa per rassicurare la propria nazione nel momento più difficile», le parole di Andrea Romano, seguite dal tweet di Alessia Morani: «Ieri la Lega al Parlamento Europeo ha fatto ostruzionismo presentando emendamenti per bloccare la procedura d’urgenza e ritardare l’arrivo di risorse per l’Italia. Mi sono, però, persa ieri il tweet di Salvini che esprimeva per questo schifo e sdegno. Qualcuno ce l’ha?».





