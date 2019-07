Salvini vs von der Leyen, scontro nel 2016/ “Rifugiato si è fatto esplodere e lei…”

Ursula von der Leyen potrebbe essere la nuova presidente della Commissione Ue: il ministro tedesco della Difesa è in pole e sembra aver staccato la concorrenza della direttrice della Banca mondiale Kristalina Georgieva. Il premier Conte ha ribadito la volontà di puntare su una donna per il ruolo, ma non si tratta di un profilo qualsiasi: l’esponente della Cdu vicina ad Angela Merkel è stata la prima donna a ricoprire l’incarico di ministro della Difesa in Germania e nel maggio del 2016 ha dato vita a una vera e propria rivoluzione nella gestione delle forze armate tedesche. Ma in occasione dell’attentato del luglio 2016 ad Ansbach non mancarono le polemiche nei suoi confronti e uno dei primi a metterla nel mirino fu proprio Matteo Salvini, attuale ministro dell’Interno del Governo M5s-Lega.

SALVINI VS VON DER LEYEN NEL 2016, L’ATTACCO SU FACEBOOK

L’attentato terroristico ad Ansbach, sud della Germania, scosse l’opinione pubblica internazionale, il terzo nel giro di appena 48 ore: un rifugiato siriano di 27 anni si fece esplodere vicino a un festival musicale, provocando fortunatamente solo una dozzina di feriti. Il giovane soffriva di disturbi psichici e sul suo corpo vennero rinvenute varie ferite da guerra, mentre sul suo telefono vennero rintracciate prove dell’adesione allo stato islamico. E Matteo Salvini criticò aspramente Ursula von der Leyen per alcune sue dichiarazioni: «Un rifugiato siriano di 27 anni si è fatto esplodere in Germania, vicino all’ingresso di un concerto, provocando 12 feriti (3 gravi). Poche ore prima il Ministro della Difesa tedesco, Ursula von der Leyen, aveva annunciato “arruoleremo nell’esercito anche dei rifugiati”. Roba da matti…….». E anche negli ultimi tempi non sono mancate le polemiche, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei migranti: insomma, la possibile presidente della Commissione Ue non è una sconosciuta per Salvini e la Lega…





