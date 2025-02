Nuovo cavaliere per Gemma Galgani a Uomini e Donne

Gemma Galgani non riesce a trovare l’uomo della sua vita al punto da aver rivolto un appello a tutte le persone che guardano Uomini e Donne sperando di poter finalmente trovare il principe azzurro. “Io vorrei fare un appello perchè avrei piacere venisse per me una persona seria con cui poter costruire una storia con delle fondamenta…”, le parole della dama che continua a mettersi in gioco uscendo con gli uomini che mostrano interesse nei suoi confronti.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 14 febbraio 2025/ Un nuovo cavaliere per Gemma Galgani

“Faccio l’appello perchè sono stanca di sentire sempre la storia che sono qui da tanti anni…Se purtroppo le cose non sono andate bene è stato il destino che ha deciso per me…Non sono interessata alla sedia…”, ha aggiunto Gemma che, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 14 febbraio 2025, incontrerà un nuovo cavaliere pronto a corteggiarla.

Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino si sono lasciati dopo Uomini e donne?/ "Lei non si fa più sentire"

Tutto su Salvo, il nuovo pretendente di Gemma Galgani

Sorridente e pronta a conoscere la persona che ha chiamato la redazione di Uomini e Donne esclusivamente per lei, nella puntata di Uomini e Donne odierna, Gemma si accomoda al centro dello studio per incontrare Salvo, un cavaliere dai capelli brizzolati. Di Salvo, non ci sono molte informazioni se non che è interessato realmente a conoscere Gemma che, tuttavia, d’impatto non colpisce la dama di Torino.

“Come primo impatto, non mi sento molto trasportata”, spiega Gemma sorridendo. Nonostante non abbia avuto il classico colpo di fulmine, Gemma decide di tenerlo e conoscerlo meglio prima di mandarlo via. Una decisione che, naturalmente, scatena il commento di Tina Cipollari convinta che anche tale conoscenza non porterà a nessuna svolta nella vita sentimentale della dama di Torino.

Chi è Giuseppe, cavaliere del trono over di Uomini e Donne/ Sabrina si sbilancia: "Sta andando molto bene"