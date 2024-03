Salvo chiede scusa alla mamma a C’è posta per te 2024/ “Eri malata e ti ho lasciata sola”: Cuccarini commossa

La storia di Salvo e sua mamma Maddalena a C’è posta per te 2024

La settima puntata di C’è posta per te 2024 si conclude con la storia di un regalo. Fa il suo ingresso in studio Lorella Cuccarini, ospite di Maria De Filippi e regalo che Salvo vuole fare a sua mamma Maddalena. Il ragazzo alla conduttrice ha raccontato: “Per me mia mamma è tutto, è la mia vita. Io pensavo di essere un bravo figlio invece da un po’ di tempo non lo sento più. Questo perchè l’ho lasciata solo quando le è stata diagnosticata una brutta malattia, un cancro al seno. L’ho fatto perché sono stato paralizzato dalla paura di perderla. Io sono sempre stato il coccolone di casa, a lei dico tutto: le parlo della fidanzata, delle mie paure, tutto.”

È maggio del 2022 quando suo fratello lo va a prendere e gli dice che le è stata diagnosticata la stessa malattia della nonna. Lui sviene. Poi a cena è in un fiume di lacrime e non riesce a dire niente alla mamma. È lei a dirgli di stare tranquillo. Era lei a dargli la forza che al contrario avrebbe dovuto dare a lei. La madre oggi ha fatto tutte le cure e il medico ha detto che non c’è più problema. “Io mi porto però questo peso addosso, perché voglio chiedergli perdono per essermi comportato così.”

Salvo chiede scusa alla mamma Maddalena, poi arriva Lorella Cuccarini

Quando vede sua mamma, Salvo le dice commosso scusa: “Non vedevo l’ora che si aprisse questa busta per farti vedere che qua ci sono seduto io, mamma. In questi giorni ti ho detto qualche bugi ma era a fin di bene, perché non volevo rovinarti questa sorpresa. E forse è l’amore che ci siamo sempre dati a portarti qui davanti a me. Ci siamo sempre detti tutto, però oggi c’è una cosa dentro al mio cuore che non riesco a dirti e sono qui per questo”.

Arriva infine il momento di Lorella Cuccarini. Emozionata e con ancora gli occhi lucidi, la showgirl dice alla signora Maddalena: “Questa storia è un concentrato d’amore. Io credo che Salvo è un ragazzo splendido, credo che abbia dimostrato di essere grande, adulto. Non è facile per un ragazzo mettersi a nudo di fronte ad un genitori e dimostrare le proprie debolezze.” A madre e figlio Cuccarini regala infine un viaggio: la destinazione e il periodo potranno sceglierlo loro.

