Salvo, compagno di Valentina Persia/ “La morte dopo 4 anni..”

Chi è Salvo? Lui è il defunto compagno di Valentina Persia, l’attrice comica che oggi sarà ospite su Rai1 a Oggi è un altro giorno per tornare a parlare della sua vita e di tutto quello che ha passato in questi anni. In quel momento non potrà fare a meno di parlare anche del suo ex, Salvo, quello che ha aperto una lunga discesa verso il baratro e la depressione. A darle il primo colpo è stata proprio la morte di Salvo, un grande amore che ha avuto al suo fianco per solo quattro anni. Lui era un architetto, un uomo tutto d’un pezzo che riuscì a conquistare la famosa comica che ha fatto della simpatia e dell’allegria il suo baluardo, una coppia mista perfetta che si incastrava alla perfezione ma che, dopo quattro anni d’amore, è stata portata via dalla morte che è arrivata all’improvviso.

Salvo, chi è il compagno di Valentina Persia?

La stessa Valentina Persia ha spiegato: “Ho perso, purtroppo, il mio compagno, che è morto prematuramente…Ho avuto l’amore per quattro splendidi anni. Ho amato tantissimo e sono stata amata, e sono contenta di questo”. All’epoca, il lontano 2004, a starle vicino fu Leo Gullotta, noto collega che la volle al Bagaglino per tenerla occupata e non permetterle di pensare al suo enorme dolore ma lei ancora oggi quando parla del suo Salvo rivela: “Era una persona fantastica che non dimenticherò mai”. Il dramma dell’attrice e comica è stato davvero immenso visto che i due stavano insieme da 4 anni e mancava poco tempo al loro matrimonio.



